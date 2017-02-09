ОРЕАНДА-НОВОСТИ II фестиваль органной музыки «Penza Fest» пройдет в «Пензаконцерте» с 17 февраля по 17 марта 2017 года. Фестиваль объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран. В программу войдут признанные шедевры классической музыки и редко исполняемые произведения.

На открытии фестиваля, 17 февраля в 19.00, пензенцы впервые услышат органный дуэт. С программой «Римские каникулы вдвоем» выступят органисты из Италии – профессор консерватории имени Керубини во Флоренции, кафедральный органист собора Святой Анны в Риме Джованни Клавора Браулин и профессор Римской Академии Санта-Чечилия, кафедральная органистка собора Святых Иоахима и Анны в Риме Сюзанна Яначкова. Повторно ту же программу итальянские музыканты сыграют в рамках фестиваля 18 февраля в 14.00.

28 февраля в 19.00 свою сольную программу представит органист церкви св. Фомы в Лейпциге Штефан Кисслинг. Продолжит программу фестиваля концерт Вальтера Д?арканджело из Италии. Профессор класса органа и импровизации консерватории им. Дж.Россини в Пезаро, кафедральный органист собора Сан-Джустино выступит с сольной программой 4 марта в 18.00.

14 марта в 19.00 впервые в Пензе с единственным концертом выступит прославленный органист Лука Гаделия. В «Пензаконцерте» он выступит совместно с восходящей оперной звездой Абхазии, обладательницей колоратурного сопрано Кристиной Эшбой. 15 марта в 19.00 выступит Генри Фейс из Великобритании, глава органного класса в Бирмингемской консерватории.

Завершится органный фестиваль выступлением органиста из Венгрии Дьюла Силади. Его концерт в рамках «Penza Fest» состоится 17 марта в 19.00.