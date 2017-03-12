ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 марта в барнаульском концертном зале «Сибирь» состоится концерт артистки Московского театра драмы и комедии на Таганке и директора Культурного фонда Валерия Золотухина Ирины Линдт. Программу «Любовь не спросит» она представит жителям региона в рамках Дней Культурного фонда Валерия Золотухина. Артистка исполнит известные и новые романсы в оригинальной аранжировке.



Дни Культурного фонда Валерия Золотухина посвящены памяти народного артиста России, родившегося в Быстром Истоке. Идею провести такое мероприятие на Алтае Ирина Линдт озвучила на II краевом фестивале детского театрального творчества «Исток». С 17 марта до 1 апреля фонд побывает в Рубцовске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Смоленском, Быстром Истоке и Барнауле.



Жители края смогут увидеть спектакль «Я, Высоцкий Владимир» в исполнении заслуженных артистов России Валерия Черняева и Любови Чирковой. Автором идеи и режиссёром спектакля был Валерий Золотухин. Спектакль-кабаре «Lieboвь» основан на любовной лирике в поэзии современных немецких авторов, песнях Марлен Дитрих и Цары Леандер, музыке Альфреда Шнитке и Рихарда Вагнера. Главные роли в спектакле исполняют Ирина Линдт и актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Анна Багмет.



Для детей фонд привезёт спектакли «Сновидения», «Снежная королева» и «Сказки эльфов». Запланировали показ фильма о деятельности Культурного фонда Валерия Золотухина в Москве и работу передвижной музейной экспозиции, посвящённой памяти артиста.



Сольный акустический концерт Ирины Линдт начнется в 18 часов.