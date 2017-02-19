Истребитель времён Великой Отечественной войны поднимут в Новгородской области
19.02.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специалисты Российского военно-исторического общества проводят работы по подъёму фрагментов советского истребителя ЛаГГ-3 и поиску останков пилота.
Место падения самолёта было обнаружено поисковиками ПО «Находка» и «Гвардия» при помощи местных жителей в реке Ловать в районе д. Черенчицы Старорусского района Новгородской области.
Для подъёма фрагментов боевой машины и поиска останков погибшего пилота с 13 по 19 февраля Российское военно-историческое общество совместно с новгородскими поисковиками проходит специальную экспедицию. Для проведения работ привлечены специалисты с оборудованием для магнитной и георадарной съёмки, а также водолазы под руководством известного российского исследователя Айвара Степанова.
Согласно архивным данным, обнаруженный поисковиками ЛаГГ-3, входил в состав 416 ИАП и был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года. По документальным свидетельствам самолёт упал под лёд.
Место падения самолёта было обнаружено поисковиками ПО «Находка» и «Гвардия» при помощи местных жителей в реке Ловать в районе д. Черенчицы Старорусского района Новгородской области.
Для подъёма фрагментов боевой машины и поиска останков погибшего пилота с 13 по 19 февраля Российское военно-историческое общество совместно с новгородскими поисковиками проходит специальную экспедицию. Для проведения работ привлечены специалисты с оборудованием для магнитной и георадарной съёмки, а также водолазы под руководством известного российского исследователя Айвара Степанова.
Согласно архивным данным, обнаруженный поисковиками ЛаГГ-3, входил в состав 416 ИАП и был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года. По документальным свидетельствам самолёт упал под лёд.