ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января в Яани Кирик концертом «Фантазия» продолжится цикл «Романтический рояль». На этот раз перед петербургской публикой выступит известная эстонская пианистка Кристина Рокашевич. В её исполнении прозвучат произведения разных эпох: ХVIII век будет представлен Полонезами сына Вильгельма Фридемана Баха – сына великого Иоганна Себастьяна, а также Фантазией Моцарта. XIX век – век романтизма и расцвета национальных школ в музыке будет отмечен вдохновенными Сонетами Петрарки Ференца Листа, а начало ХХ века – редко исполняемыми Этюдами Дебюсси.

Продолжающая своё обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра Кристина Рокашевич получила множество призов и стипендий, наиболее поздние и важные из них: II премия Оксфордского музыкального фестиваля, III премия конкурса Европейского общества фортепиано им. Бетховена, стипендия Лондонского общества им. Сергея Рахманинова.

Кристина выступала в Эстонии, Финляндии, Латвии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В качестве солистки она солировала с Таллиннским камерным оркестром, Пярнуским городским оркестром, симфоническим оркестром Эстонской Академии музыки и театра и Эстонским государственным симфоническим оркестром. В 2016 году Кристина приняла участие в популярном телевизионном конкурсе «Звёзды классики» на Эстонском Телевидении и дошла до его финала.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



Цикл концертов

«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»



26 января 2017 года

Начало в 19 часов



«ФАНТАЗИЯ»



Кристина РОКАШЕВИЧ

(Эстония)



В программе:

В. Ф. Бах

Полонез фа мажор, Полонез фа минор

Ф.Лист

Сонеты Петрарки № 47, 104, 123

В.А.Моцарт

Фантазия до минор

К.Дебюсси

Этюд № 3, этюд № 8 из цикла «Этюды»



