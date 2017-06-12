Жителей столицы ждёт насыщенная программа в День России
12.06.2017, 09:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День России, 12 июня, для москвичей и гостей города приготовили обширную и насыщенную программу. Всех желающих приглашают посетить творческие мастерские, рыцарский турнир и концерты с участием звёзд российской эстрады.
Монетка на счастье и «Страна кукол»
Место: Пушкинская площадь
Время: с 12:00 до 20:00
На Пушкинской площади москвичей ждёт фестиваль «Многонациональная Россия», который откроется ровно в полдень. Дети и взрослые увидят сюжеты о разных народах и городах большой страны в шатре «Страна мультфильмов». Выковать монетку на счастье или создать собственный шедевр из керамики можно будет в «Стране ремесел», где всех желающих научат пользоваться гончарным кругом. Также здесь откроют настоящую кузницу с молотом и наковальней.
Посмотреть, как создаются куклы, приглашают в шатёр «Страна кукол». Там же представят работы победителей Всероссийского детского конкурса «Куклы в национальных костюмах народов России». В 14:00 состоится пресс-конференция с участием победителей и членов жюри этого конкурса.
Фестиваль завершится большим концертом — он начнётся в 15:00 парадом дружбы народов. Звёзды эстрады и популярные музыкальные коллективы споют свои лучшие песни. Здесь выступят участники проекта «Голос», а также молодёжный национальный оркестр «Терем» и другие.
Рыцарский турнир и школа фехтования
Место: Тверская улица
Время: с 12:00 до 22:00
На Тверской улице пройдёт День истории России. Лучшие реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» покажут в 17 тематических зонах. Там гостям расскажут, как менялась страна на протяжении многих веков, а волонтеры подскажут, как сориентироваться на площадках.
На площадке «Дьяковская культура» покажут, как работают ткачи, гончары и ювелиры. Здесь же угостят блюдами, которые приготовили по старинным рецептам. На площадке, посвящённой XVII веку, посетителей пригласят в лавку сапожника и мастерскую иконописца. Танцы XVIII века, работу монетного двора и навигацкой школы покажут на площадке «Эпоха Петра I».
На площадке, посвящённой Отечественной войне 1812 года, заработает школа фехтования, мастерская шорника и полевая кухня. На фоне реконструкций русского редута и французского лагеря все желающие сделают фотографии на память. Кроме того, здесь расположатся уникальные образцы техники — бронеавтомобили «Остин-Путиловец» и «Маннесманн-Мулаг», танк Renault FT-17, макеты самолётов «Илья Муромец» и Fokker.
Здесь же пройдёт Международный рыцарский турнир WMFC (World Medieval Fighting Championship). Он состоится в рамках финального этапа фестивальных турниров. Лучшие спортсмены-реконструкторы выяснят, кто из них больше всех достоин носить титул чемпиона.
Гигантский самовар и традиционные костюмы
Место: сад «Эрмитаж»
Время: с 12:00 до 21:00
В столицу на фестиваль «Самоварфест» привезут огромный латунный самовар «Москва» объёмом 300 литров и высотой около двух метров. Уникальность его в том, что одновременно он сможет напоить чаем 500 человек. Самовар изготовили специально к празднику. Топить его будут дровами и шишками. Кстати, он претендует на место в Книге рекордов России как самый высокий в стране.
Самовар поместят на небольшой постамент, вокруг которого установят деревянные столы и лавки. Одновременно разливать горячий напиток по чашкам будут из шести кранов. К чаю гостям предложат баранки, пахлаву, ватрушки.
«Основная задача Самоварфеста — сделать атмосферу города максимально дружелюбной», — рассказал организатор фестиваля Наталья Долгарева.
Родное искусство на Триумфальной площади
Место: Триумфальная площадь
Время: с 17:00 до 22:00
На Триумфальной площади состоится праздничная программа «Родное искусство / Искусство родины. Прошлый век». Её представят XVII открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» и Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу.
У памятника Владимиру Маяковскому посетители увидят уникальную экспозицию-инсталляцию. На десяти кубах-стендах разместят репродукции картин Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича и Таира Салахова. На книжном развале все желающие купят издания, посвященные XX веку.
На открытой сцене в 17:45 начнется лекция «Родная речь русского искусства». Ее прочтет искусствовед Сергей Фофанов. Гости узнают о феномене восприятия изобразительного искусства в России через школьный учебник «Родная речь», по которому многие поколения в нашей стране знакомились с азами русской словесности.
Завершит программу концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Павла Когана. Прозвучат Концерт № 1 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, «Мечты» Александра Скрябина, вальс к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна, вальс из балета «Золушка» Сергея Прокофьева.
Классические шедевры и ростовые куклы
Место: музей-заповедник «Коломенское»
Время: с 12:00 до 20:00
Послушать и почитать стихи, поводить хоровод и потанцевать можно будет на фестивале «Россия», который пройдёт в «Коломенском». Здесь также выступит свыше полутора десятков творческих коллективов. Среди них «Непоседы», «Гжель», «Гусляры России», «Русские узоры».
Любителей классики, народных песен и композиций советской эстрады порадует выступление Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Московский камерный оркестр Musica Viva также сыграет классические шедевры. Артисты театра «Новая опера» исполнят русский городской романс. На празднике детям тоже не будет скучно: их развлекут ростовые куклы и клоуны театра «Чудаки».
Фестиваль завершится гала-концертом артистов театра «Геликон-опера». Он пройдет около церкви Вознесения Господня. Здесь прозвучат арии из мировых опер: «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгения Онегина» Петра Чайковского, «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского.
Оркестр полиции и звёзды эстрады
Место: парк Победы на Поклонной горе
Время: с 17:00 до 22:00
На Поклонной горе пройдёт заключительный гала-концерт XII фестиваля «Щит и лира». На сцену выйдут звёзды российской эстрады — Александр Розенбаум, Зара, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов, Жасмин, Александр Буйнов, Стас Пьеха и многие другие.
Вместе с ними выступят Центральный концертный оркестр полиции и исполнители из числа сотрудников МВД России. Вход свободный.
Впервые фестиваль прошёл в 2006 году. Гала-концерты проводили во многих городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Рязани, Костроме, Владимире, Ярославле и других.
Разноцветные залпы
Место: Красная площадь
Кульминацией праздника станет фейерверк, который запустят в 22:00 у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут.
Монетка на счастье и «Страна кукол»
Место: Пушкинская площадь
Время: с 12:00 до 20:00
На Пушкинской площади москвичей ждёт фестиваль «Многонациональная Россия», который откроется ровно в полдень. Дети и взрослые увидят сюжеты о разных народах и городах большой страны в шатре «Страна мультфильмов». Выковать монетку на счастье или создать собственный шедевр из керамики можно будет в «Стране ремесел», где всех желающих научат пользоваться гончарным кругом. Также здесь откроют настоящую кузницу с молотом и наковальней.
Посмотреть, как создаются куклы, приглашают в шатёр «Страна кукол». Там же представят работы победителей Всероссийского детского конкурса «Куклы в национальных костюмах народов России». В 14:00 состоится пресс-конференция с участием победителей и членов жюри этого конкурса.
Фестиваль завершится большим концертом — он начнётся в 15:00 парадом дружбы народов. Звёзды эстрады и популярные музыкальные коллективы споют свои лучшие песни. Здесь выступят участники проекта «Голос», а также молодёжный национальный оркестр «Терем» и другие.
Рыцарский турнир и школа фехтования
Место: Тверская улица
Время: с 12:00 до 22:00
На Тверской улице пройдёт День истории России. Лучшие реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» покажут в 17 тематических зонах. Там гостям расскажут, как менялась страна на протяжении многих веков, а волонтеры подскажут, как сориентироваться на площадках.
На площадке «Дьяковская культура» покажут, как работают ткачи, гончары и ювелиры. Здесь же угостят блюдами, которые приготовили по старинным рецептам. На площадке, посвящённой XVII веку, посетителей пригласят в лавку сапожника и мастерскую иконописца. Танцы XVIII века, работу монетного двора и навигацкой школы покажут на площадке «Эпоха Петра I».
На площадке, посвящённой Отечественной войне 1812 года, заработает школа фехтования, мастерская шорника и полевая кухня. На фоне реконструкций русского редута и французского лагеря все желающие сделают фотографии на память. Кроме того, здесь расположатся уникальные образцы техники — бронеавтомобили «Остин-Путиловец» и «Маннесманн-Мулаг», танк Renault FT-17, макеты самолётов «Илья Муромец» и Fokker.
Здесь же пройдёт Международный рыцарский турнир WMFC (World Medieval Fighting Championship). Он состоится в рамках финального этапа фестивальных турниров. Лучшие спортсмены-реконструкторы выяснят, кто из них больше всех достоин носить титул чемпиона.
Гигантский самовар и традиционные костюмы
Место: сад «Эрмитаж»
Время: с 12:00 до 21:00
В столицу на фестиваль «Самоварфест» привезут огромный латунный самовар «Москва» объёмом 300 литров и высотой около двух метров. Уникальность его в том, что одновременно он сможет напоить чаем 500 человек. Самовар изготовили специально к празднику. Топить его будут дровами и шишками. Кстати, он претендует на место в Книге рекордов России как самый высокий в стране.
Самовар поместят на небольшой постамент, вокруг которого установят деревянные столы и лавки. Одновременно разливать горячий напиток по чашкам будут из шести кранов. К чаю гостям предложат баранки, пахлаву, ватрушки.
«Основная задача Самоварфеста — сделать атмосферу города максимально дружелюбной», — рассказал организатор фестиваля Наталья Долгарева.
Родное искусство на Триумфальной площади
Место: Триумфальная площадь
Время: с 17:00 до 22:00
На Триумфальной площади состоится праздничная программа «Родное искусство / Искусство родины. Прошлый век». Её представят XVII открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» и Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу.
У памятника Владимиру Маяковскому посетители увидят уникальную экспозицию-инсталляцию. На десяти кубах-стендах разместят репродукции картин Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича и Таира Салахова. На книжном развале все желающие купят издания, посвященные XX веку.
На открытой сцене в 17:45 начнется лекция «Родная речь русского искусства». Ее прочтет искусствовед Сергей Фофанов. Гости узнают о феномене восприятия изобразительного искусства в России через школьный учебник «Родная речь», по которому многие поколения в нашей стране знакомились с азами русской словесности.
Завершит программу концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Павла Когана. Прозвучат Концерт № 1 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, «Мечты» Александра Скрябина, вальс к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна, вальс из балета «Золушка» Сергея Прокофьева.
Классические шедевры и ростовые куклы
Место: музей-заповедник «Коломенское»
Время: с 12:00 до 20:00
Послушать и почитать стихи, поводить хоровод и потанцевать можно будет на фестивале «Россия», который пройдёт в «Коломенском». Здесь также выступит свыше полутора десятков творческих коллективов. Среди них «Непоседы», «Гжель», «Гусляры России», «Русские узоры».
Любителей классики, народных песен и композиций советской эстрады порадует выступление Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Московский камерный оркестр Musica Viva также сыграет классические шедевры. Артисты театра «Новая опера» исполнят русский городской романс. На празднике детям тоже не будет скучно: их развлекут ростовые куклы и клоуны театра «Чудаки».
Фестиваль завершится гала-концертом артистов театра «Геликон-опера». Он пройдет около церкви Вознесения Господня. Здесь прозвучат арии из мировых опер: «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгения Онегина» Петра Чайковского, «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского.
Оркестр полиции и звёзды эстрады
Место: парк Победы на Поклонной горе
Время: с 17:00 до 22:00
На Поклонной горе пройдёт заключительный гала-концерт XII фестиваля «Щит и лира». На сцену выйдут звёзды российской эстрады — Александр Розенбаум, Зара, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов, Жасмин, Александр Буйнов, Стас Пьеха и многие другие.
Вместе с ними выступят Центральный концертный оркестр полиции и исполнители из числа сотрудников МВД России. Вход свободный.
Впервые фестиваль прошёл в 2006 году. Гала-концерты проводили во многих городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Рязани, Костроме, Владимире, Ярославле и других.
Разноцветные залпы
Место: Красная площадь
Кульминацией праздника станет фейерверк, который запустят в 22:00 у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут.