ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День города, 9 и 10 сентября, на Тверской улице столичные рестораны предложат посетителям блюда и напитки разных эпох, которые неразрывно связаны с историей Москвы.

Старомосковскую кухню представят бужениной, расстегаями и калачами XVIII века, а также холодцом из яблок и форшмаком с сельдью и говядиной. Здесь можно будет найти пирожки-карасики и кулебяку, беляши-перемячи и шашлык по-карски, торт «Птичье молоко» и кофе раф, придуманный в одной из столичных кофеен в 1996 году. Будет на городском юбилее и блюдо из московского будущего, которое придумали специально для проекта, — мороженое из кваса.

«Прогуливаясь по площадкам праздника — от Манежной к Пушкинской площади, — мы сможем отследить всю историю развития московской кухни. От старорусских блюд, от старомосковской кухни, описанной в “Домострое”, через блюда петровских времён, русско-французскую кухню начала XIX века, великую русскую гастрономию начала века XX к кухне времен НЭПа, новой советской кухне 1930–1950-х, кухне так называемого развитого социализма, кухне постперестроечной и, наконец, к современной нам кухне XXI века», — рассказал историк кулинарии Павел Сюткин.

По его словам, понятие московской кухни гораздо шире, чем список блюд, придуманных непосредственно в столице.

«Московская кухня — это кухня метрополии. В отличие от кухни суздальской или, скажем, ярославской, московская гастрономия впитала в себя всё лучшее, что было в огромной империи. Даже когда столица переехала в Петербург, Москва оставалась важнейшим центром гастрономической жизни», — отметил он.

Поварам — участникам проекта предоставили полную свободу творчества — они вольны приготовить блюдо по старинному рецепту или предложить свою, авторскую версию. Эксперт также отметил образовательную ценность гастрономического проекта и его значимость для развития туризма.