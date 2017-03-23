ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начали разработку программы экскурсий по техническим помещениям Останкинской телебашни. Уже в этом году жителей и гостей столицы впервые пустят на 85-й уровень башни. Оттуда посетители будут смотреть не на город, а на внутреннее устройство сооружения. В частности, им покажут, как устойчивость башни поддерживают стальные тросы общей длиной 35 километров.

«Посетителей начнут пускать в технические помещения Останкинской телебашни уже в этом году, сейчас инженеры дорабатывают смотровую площадку на высоте 85 метров», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня).

Москвичи и туристы увидят несущие бетонные стены 540-метрового сооружения, а также поддерживающие их тросы. 145 тросов диаметром 38 миллиметров каждый препятствуют воздействию на конструкцию башни ураганных ветров и других внешних факторов.

Помимо внутреннего устройства, посетители оценят интересные экспонаты. Например, им покажут кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания. Чтобы проиллюстрировать, как ведутся технические работы на башне, на уровне 85 метров подвесили строительную люльку. В неё посадили манекен в спецодежде.

Сегодня Останкинская башня предлагает ежедневные экскурсии в музей и на смотровую площадку на высоте 337 метров. Оттуда открывается панорамный вид на город. Предполагается, что экскурсии в технические помещения дополнят основную программу.

Напомним, в 2017 году Останкинская телебашня отмечает 50-летие. Официальная дата её запуска — 5 ноября 1967 года. Тогда была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, началась работа четырёх телевизионных и трёх радиовещательных каналов. В 1967 году башня передавала сигнал на расстояние 120 километров.