Жулебинский лес и зоны отдыха в Южном Бутове будут благоустроены
21.07.2017, 15:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Начались работы по благоустройству Жулебинского лесопарка и прилегающей территории. До начала 2000-х годов на территории Жулебинского леса располагалось антенное поле площадью 7,4 гектара и другие сооружения воинской части, которая сейчас расформирована. В 2016 году Жулебинскому лесопарку присвоен статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Общая площадь территории, где запланированы работы, составляет 88,7 гектара, в том числе 85,5 гектара ООПТ. С территории лесопарка уже вывезли более 12 тысяч тонн мусора, который остался после демонтажа неиспользуемых зданий и сооружений.
В границах Жулебинского лесопарка, являющегося особо охраняемой природной территорией, запланирован минимальный набор необходимых работ с целью сохранения имеющегося природного массива. Здесь поменяют все скамейки и урны, которые находятся в плачевном состоянии. Высадят дополнительно 824 кустарника, 41 дерево и обустроят 880 квадратных метров цветников из многолетников.
На территории площадью 3,2 гектара, прилегающей к Жулебинскому лесопарку со стороны Привольной улицы, вне границ особо охраняемой природной территории, будут выполнены масштабные работы по благоустройству. Здесь планируется разбить яблоневый сад, установить скамейки, фонари, урны, малые архитектурные формы, разбить цветники, а также провести дополнительное озеленение. Будет высажено 130 деревьев и 2389 кустарников.
Появятся дорожки для катания на роликах, велосипедах и самокатах, а для любителей пеших прогулок проложат экотропы. Здесь также обустроят спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и воркаутом. Все работы планируется завершить в 2017 году.
Комплексное благоустройство зон отдыха в этом году также начнется на юго-западе Москвы в районе Южное Бутово. Речь идет о площадках, расположенных возле станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», территориях Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки. Москомэкспертиза уже согласовала необходимую для проведения работ документацию.
Жители района получат современную зону для отдыха и занятий спортом. Здесь появятся скейт-парк, веревочный городок, площадки для занятий баскетболом, бадминтоном, теннисом и другими видами спорта.
Благоустроят проезды, тротуары, дорожки для пешеходов и велосипедистов. Частично будут укреплены берега и отремонтированы дамбы. У прудов появятся пляжи, деревянные понтонные причалы и пандусы-переходы. На разных участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Специалисты также установят системы наружного освещения и видеонаблюдения.
Часть территории отведут для отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь появятся крытые беседки, шезлонги, танцплощадки, летние театры, способные вместить более 500 зрителей. Обновленную рекреационную зону Южного Бутова оснастят велопарковками, навигационными стойками и торговыми киосками. На всей территории создадут условия для безопасного и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.
Первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, коснется территории площадью 92,5 гектара. Второй этап намечен на 2018-й. Площадь строительно-монтажных работ составит 50 гектаров. А общая площадь благоустройства — 142,5 гектара.
В ближайшее время в Москве благоустроят восемь крупных парков. Среди них парк «Терлецкая дубрава» в районе Ивановское, территории поймы Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также вновь создаваемые парки «Ходынское поле», «Академический» и парк «ЗИЛ» на территории бывшей промышленной зоны.
Кроме того, благоустройство ждет главную площадь Зеленограда — площадь Юности, а также парк «Митино» и зону отдыха «Левобережье».
Как в итоге изменятся зеленые зоны Москвы, определяют сами горожане — концепции благоустройства нескольких территорий москвичи выбрали в проекте «Активный гражданин».
Всего в этом году планируется благоустроить 129 зеленых территорий, в том числе 56 вновь созданных парковых. В них появятся 208 спортивных и 174 детских площадки, а также 40 сцен для выступлений и около 290 зон тихого отдыха. В ходе работ будет высажено почти 18,5 тысячи деревьев и 216 тысяч кустарников, создано свыше 74 тысяч цветников, обновлен газон, сделаны тропинки и освещение.
Общая площадь территории, где запланированы работы, составляет 88,7 гектара, в том числе 85,5 гектара ООПТ. С территории лесопарка уже вывезли более 12 тысяч тонн мусора, который остался после демонтажа неиспользуемых зданий и сооружений.
В границах Жулебинского лесопарка, являющегося особо охраняемой природной территорией, запланирован минимальный набор необходимых работ с целью сохранения имеющегося природного массива. Здесь поменяют все скамейки и урны, которые находятся в плачевном состоянии. Высадят дополнительно 824 кустарника, 41 дерево и обустроят 880 квадратных метров цветников из многолетников.
На территории площадью 3,2 гектара, прилегающей к Жулебинскому лесопарку со стороны Привольной улицы, вне границ особо охраняемой природной территории, будут выполнены масштабные работы по благоустройству. Здесь планируется разбить яблоневый сад, установить скамейки, фонари, урны, малые архитектурные формы, разбить цветники, а также провести дополнительное озеленение. Будет высажено 130 деревьев и 2389 кустарников.
Появятся дорожки для катания на роликах, велосипедах и самокатах, а для любителей пеших прогулок проложат экотропы. Здесь также обустроят спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и воркаутом. Все работы планируется завершить в 2017 году.
Комплексное благоустройство зон отдыха в этом году также начнется на юго-западе Москвы в районе Южное Бутово. Речь идет о площадках, расположенных возле станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», территориях Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки. Москомэкспертиза уже согласовала необходимую для проведения работ документацию.
Жители района получат современную зону для отдыха и занятий спортом. Здесь появятся скейт-парк, веревочный городок, площадки для занятий баскетболом, бадминтоном, теннисом и другими видами спорта.
Благоустроят проезды, тротуары, дорожки для пешеходов и велосипедистов. Частично будут укреплены берега и отремонтированы дамбы. У прудов появятся пляжи, деревянные понтонные причалы и пандусы-переходы. На разных участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Специалисты также установят системы наружного освещения и видеонаблюдения.
Часть территории отведут для отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь появятся крытые беседки, шезлонги, танцплощадки, летние театры, способные вместить более 500 зрителей. Обновленную рекреационную зону Южного Бутова оснастят велопарковками, навигационными стойками и торговыми киосками. На всей территории создадут условия для безопасного и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.
Первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, коснется территории площадью 92,5 гектара. Второй этап намечен на 2018-й. Площадь строительно-монтажных работ составит 50 гектаров. А общая площадь благоустройства — 142,5 гектара.
В ближайшее время в Москве благоустроят восемь крупных парков. Среди них парк «Терлецкая дубрава» в районе Ивановское, территории поймы Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также вновь создаваемые парки «Ходынское поле», «Академический» и парк «ЗИЛ» на территории бывшей промышленной зоны.
Кроме того, благоустройство ждет главную площадь Зеленограда — площадь Юности, а также парк «Митино» и зону отдыха «Левобережье».
Как в итоге изменятся зеленые зоны Москвы, определяют сами горожане — концепции благоустройства нескольких территорий москвичи выбрали в проекте «Активный гражданин».
Всего в этом году планируется благоустроить 129 зеленых территорий, в том числе 56 вновь созданных парковых. В них появятся 208 спортивных и 174 детских площадки, а также 40 сцен для выступлений и около 290 зон тихого отдыха. В ходе работ будет высажено почти 18,5 тысячи деревьев и 216 тысяч кустарников, создано свыше 74 тысяч цветников, обновлен газон, сделаны тропинки и освещение.
Источник: https://www.mos.ru