ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 870-летию Москвы в социальной сети «Одноклассники» запустили проект, разработанный совместно с Правительством Москвы, — «100личности»: карта города с видеоэкскурсиями от звёзд». Гидами по интересным местам стали Фёдор Бондарчук, Фёкла Толстая, Егор Дружинин, Владислав Лисовец и другие знаменитости.

Для экскурсий было выбрано 16 мест столицы с необычной историей. Так, режиссёр Фёдор Бондарчук рассказывает о грозе, которая сподвигла Павла Третьякова основать училище для глухонемых на Донской улице. Актёр и хореограф Егор Дружинин делится историей переоформления фасада Чайного дома на Мясницкой, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова раскрывает секрет катка в Крапивинском переулке, который изменил судьбу знаменитого купца и мецената Алексея Бахрушина.

Свои экскурсии также записали DJ Грув, актёры Ольга Будина, Сергей Гармаш, Никита Ефремов, Константин Крюков, Александра Ребенок, Любовь Толкалина и Сергей Шакуров, певец Александр Панайотов, хоккеист Сергей Фёдоров, радиоведущая Маргарита Митрофанова.

Карта уже доступна на сайте и в специальном приложении в «Одноклассниках». Посмотреть видеоэкскурсии можно с любого устройства — в браузере с компьютера или смартфона, а также в мобильных приложениях «ОК».

Видеоэкскурсии продолжают традицию бесплатных познавательных прогулок по Москве, которые регулярно проходят на фестивалях цикла «Московские сезоны».

«Бесплатные экскурсии по столице уже стали традицией. Ежегодно их посещают десятки тысяч москвичей и туристов. А в честь городского юбилея мы подготовили особый проект: теперь благодаря циклу познавательных видеоэкскурсий прогуляться по московским улицам, да еще и в компании знаменитостей, могут и жители других российских и зарубежных городов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.