К концу 2018 года на ВДНХ отреставрируют павильон "Земледелие"
09.02.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Павильон «Земледелие» на ВДНХ планируется отреставрировать к декабрю 2018 года. Подрядчика для выполнения работ выберут на конкурсе в начале марта.
В ходе работ будут восстановлены фасады и кровля здания, две стелы, световой фонарь, декоративная аттиковая стенка и позолоченный шпиль.
Павильон «Земледелие» (бывший «Украинская ССР») построен в 1954 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и остаётся одним из самых красивых и богато украшенных павильонов ВДНХ.
Высота здания со шпилем составляет 42 метра, а его общая площадь — 1,6 тысячи квадратных метров.
При строительстве использовалась уникальная технология конструктивной несущей керамики. Фасад украшен изображениями подсолнухов и колосьев, а пилястры и каменные кружева стен плавно переходят в золотые колосья пшеницы на главном карнизе и карнизе башни павильона. Углы венчают фигуры девушек с лавровым венком. Главный вход выделен обрамлённой майоликовым венком аркой «Изобилие», которая заполнена витражом «Переяславская рада».
В ходе работ будут восстановлены фасады и кровля здания, две стелы, световой фонарь, декоративная аттиковая стенка и позолоченный шпиль.
Павильон «Земледелие» (бывший «Украинская ССР») построен в 1954 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и остаётся одним из самых красивых и богато украшенных павильонов ВДНХ.
Высота здания со шпилем составляет 42 метра, а его общая площадь — 1,6 тысячи квадратных метров.
При строительстве использовалась уникальная технология конструктивной несущей керамики. Фасад украшен изображениями подсолнухов и колосьев, а пилястры и каменные кружева стен плавно переходят в золотые колосья пшеницы на главном карнизе и карнизе башни павильона. Углы венчают фигуры девушек с лавровым венком. Главный вход выделен обрамлённой майоликовым венком аркой «Изобилие», которая заполнена витражом «Переяславская рада».