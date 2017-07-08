Как провести выходные в Москве?
08.07.2017, 10:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Джазовые композиции на пятиструнной электроскрипке, дизайнерский маркет, культурный завтрак и беседы о дикой природе, истории любви и День московского транспорта, пешеходные экскурсии по центру города, пикник, «Папа-фест» и День еврейской культуры — это и многое другое ждёт москвичей в выходные.
Вечер джаза в Измайловском парке
Дата: 8 июля
Время: 19:00–20:00
Место: Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
В программе вечера джаза в Измайловском парке играющий на пятиструнной электроскрипке музыкант Феликс Лахути и Universalove.
Вход свободный.
Маркет «Четыре сезона»
Дата: 8–9 июля
Время: 12:00–20:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Традиционный маркет «Четыре сезона» объединяет лучших мастеров страны: дизайнеров и ювелиров. На этой площадке можно найти необычные подарки, уникальную дизайнерскую одежду, летние коллекции бижутерии, попробовать оригинальные сладости для самых капризных гурманов и интересно провести время с родными и друзьями.
Здесь пригласят на бесплатные мастер-классы для всей семьи по гончарному мастерству, рисованию акварелью, изготовлению свечей, лепке из глины, плетению браслетов и созданию витражей.
Культурный завтрак «Исчезающая красота: как сохранить дикую природу»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–14:00
Место: Парк Горького (летний кинотеатр «Пионер»), улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 6+
Самые интересные экологические направления в современном искусстве станут темой бесед с культурологами, искусствоведами и дизайнерами. Например, на встречах за завтраком в течение всего лета они будут рассказывать гостям парка об арт-проектах в Заполярье, культурных изменениях в парках столицы, об опыте создания зеленого помещения и использования природных материалов.
8 июля всех ждёт уже третий культурный завтрак на тему «Исчезающая красота: как сохранить дикую природу». Посетители поговорят об этом с главным координатором программы «Зелёная экономика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Павлом Боевым и директором по развитию WWF в России Дмитрием Буренко.
Они обсудят, почему ирбис считается одной из самых таинственных диких кошек на Земле, что ему угрожает и что делает фонд для сохранения этого хищника. Слушатели также узнают, чем славится регион Серрадо в Бразилии, как сберечь его природные богатства и какие звери обитают в саванных лесах.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
День московского транспорта в парке «Сокольники»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–18:00
Место: Парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
Праздновать День московского транспорта будут на Фестивальной площади парка «Сокольники».
Здесь откроется детско-юношеская интерактивная зона «Азбука безопасности», пройдут обучающие викторины, сдача экзамена на знание правил дорожного движения и показательные выступления юных водителей мототранспорта. Гости смогут сдать экзамен по вождению машины, поучаствовать в мини-турнирах по гонкам радиоуправляемых моделей и в творческой мастерской «Раскрась городской транспорт». Маленьких посетителей порадуют надувной батутный городок и детский автодром — обучающая трасса с велосипедами, самокатами и радиоуправляемыми машинками.
Будут работать автосимуляторы, сервисный центр, фотозона с макетами городского такси. В точке безопасности дорожного движения можно поучаствовать в обучающих викторинах и получить тематические сувениры.
Атмосферу праздника поддержат талисман-робот Метроша и аквагримёры, а во время концерта на сцену выйдут коллективы «Уткас», «Обними кита» и исполнитель Саша Таер.
Истории любви на концерте в усадьбе Деда Мороза
Дата: 8 июля
Время: 12:00–13:30
Место: Московская усадьба Деда Мороза, Волгоградский проспект, владение 168д
Возрастные ограничения: 0+
Целый месяц в усадьбе Деда Мороза проводили акцию «История любви». За это время помощники главного зимнего волшебника прочитали множество рассказов, которые прислали супружеские пары. Они отобрали из них самые интересные и трогательные истории о необычных знакомствах, душевных воспоминаниях и секретах семейного счастья.
Гости услышат их в День семьи, любви и верности на праздничном концерте с участием танцевальных коллективов и вокалистов, а также солиста театра «Московская оперетта» Владислава Кирюхина и Василисы Николаевой.
Вход свободный.
День семьи, любви и верности в «Царицыне»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–22:00
Место: Музей-заповедник «Царицыно», улица Дольская, дом 1
Возрастные ограничения: 0+
В этом году День семьи, любви и верности в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт в формате фестиваля. Его темой станет классическая и современная музыка, а гости услышат лучшие произведения и авторские интерпретации классических шедевров в стилях classical crossover и неоклассика.
Мастер-классы для детей и взрослых по созданию поделок состоятся с 12:00 до 19:00.
Концерт на главной сцене стартует в 14:00. В первом отделении выступит Дмитрий Маликов с программой «Pianoмания», классические музыкальные произведения исполнят и другие известные исполнители.
В программе второго отделения группа Universal Music band — классический струнный квартет, усиленный тяжёлой ритм-секцией, российский оркестр новой симфонической музыки Mooncake, российско-американский виолончелист-виртуоз Борислав Струлев, а также группа Dagamba из Латвии, которая работает в жанрах world, рок, поп и классическом стиле.
Потанцевать под выступление участника шоу «Голос» Александра Бичева можно будет с 17:00. Он исполнит произведения Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Валерия Ободзинского.
Красочный салют в 22:00 завершит программу.
Вход свободный.
Пешеходная экскурсия по переулкам между Китай-городом и Бульварным кольцом
Дата: 8 июля
Время: 11:00–13:00
Место: Центральная библиотека имени В.О. Ключевского, Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2
Возрастные ограничения: 6+
Бесплатную пешеходную экскурсию по улицам и переулкам, которые пролегают между историческим районом Китай-город и Бульварным кольцом, проведет библиотека имени Ключевского. Главной темой станут различные виды творчества.
Экскурсантам расскажут о живших в окрестных домах деятелях искусства и современных авторах: поэтах, композиторах и художниках, творчестве граффити-райтеров, которые создают картины на столичных зданиях. Участники побывают в местах съемок таких знаменитых фильмов, как «Покровские ворота», «Брат-2» и «Усатый нянь». Экскурсоводы сопроводят рассказ показом картин, чтением стихотворений и отрывков из прозы. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (495) 912-17-36.
День еврейской культуры на ВДНХ
Дата: 9 июля
Время: 13:00–21:00
Место: ВДНХ, проспект Мира, дом 123б
Возрастные ограничения: 0+
В День еврейской культуры посетителей ВДНХ ждёт обширная познавательная и развлекательная программа, которую подготовил Еврейский музей и центр толерантности совместно с молодёжной еврейской организацией «Гилель».
Летний пикник «Семья в большом городе»
Дата: 9 июля
Время: 11:00–17:30
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Возрастные ограничения: 0+
Летний пикник для взрослых и детей устроит сад имени Баумана. Одна из полян преобразится в тропический уголок. Малыши повеселятся в игровой зоне с заботливыми нянями, ребят постарше ждёт тест-драйв беговелов, а родители пообщаются с экспертами по раннему развитию детей.
Ещё в программе фотоконкурс, игровые и театральные мастер-классы, семейные игры для родителей с детьми до пяти лет. Специальное удостоверение вручат лучшему водителю детской коляски, а участникам лотереи — подарки, а после всех ждет концерт.
Праздник пройдёт при любой погоде: в случае дождя посетителей гостеприимно примут в помещении семейного центра. Причём каждый может добавить яркости и радости в атмосферу, придя в одежде жёлтых оттенков.
«Папа-фест» в День Петра и Февронии
Дата: 8–9 июля
Время: 11:00–20:00
Место: парк искусств «Музеон», улица Крымский Вал, владение 2
Возрастные ограничения: 6+
«Папа-фест» в «Музеоне» начнется в День семьи, любви и верности и продлится в воскресенье.
В этом году он пройдёт под девизом «Быть папой — круто!». Пять тематических секций будут курировать известные эксперты. В зоне «Лаборатория» гости попробуют собрать робота и спутник, изучат строение человеческого тела через 3D-очки и побывают в космосе с помощью шлема дополненной реальности.
В «Мастерской» желающие сделают полезные вещи своими руками.
В секции «Игровая» — по-новому взглянут на привычные игрушки и создадут собственные.
На «Спортплощадке» папы с детьми освоят кроссфит, скиппинг (занятия на спортивных прыгалках) и бокинг (в нем используют пружинящие ходули-джамперы).
В «Университете» юные гости узнают о профессиях будущего.
Главным событием станет «Папа-квест»» — интерактивное путешествие для всей семьи. Самым ловким и активным участникам вручат ценные призы.
В программе также живая музыка, танцы, спектакли, шоу-лекции и традиционный «Папа-парад».
Ограниченным тиражом специально для фестиваля «Почта России» выпустит уникальные открытки, которые можно будет подписать и опустить в установленный на площадке ящик. Самостоятельно сделать открытки помогут инструкторы.
Праздник устроят перед главным входом в Центральный дом художника и на деревянной террасе «Музеона».
Вечер джаза в Измайловском парке
Дата: 8 июля
Время: 19:00–20:00
Место: Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
В программе вечера джаза в Измайловском парке играющий на пятиструнной электроскрипке музыкант Феликс Лахути и Universalove.
Вход свободный.
Маркет «Четыре сезона»
Дата: 8–9 июля
Время: 12:00–20:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Традиционный маркет «Четыре сезона» объединяет лучших мастеров страны: дизайнеров и ювелиров. На этой площадке можно найти необычные подарки, уникальную дизайнерскую одежду, летние коллекции бижутерии, попробовать оригинальные сладости для самых капризных гурманов и интересно провести время с родными и друзьями.
Здесь пригласят на бесплатные мастер-классы для всей семьи по гончарному мастерству, рисованию акварелью, изготовлению свечей, лепке из глины, плетению браслетов и созданию витражей.
Культурный завтрак «Исчезающая красота: как сохранить дикую природу»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–14:00
Место: Парк Горького (летний кинотеатр «Пионер»), улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 6+
Самые интересные экологические направления в современном искусстве станут темой бесед с культурологами, искусствоведами и дизайнерами. Например, на встречах за завтраком в течение всего лета они будут рассказывать гостям парка об арт-проектах в Заполярье, культурных изменениях в парках столицы, об опыте создания зеленого помещения и использования природных материалов.
8 июля всех ждёт уже третий культурный завтрак на тему «Исчезающая красота: как сохранить дикую природу». Посетители поговорят об этом с главным координатором программы «Зелёная экономика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Павлом Боевым и директором по развитию WWF в России Дмитрием Буренко.
Они обсудят, почему ирбис считается одной из самых таинственных диких кошек на Земле, что ему угрожает и что делает фонд для сохранения этого хищника. Слушатели также узнают, чем славится регион Серрадо в Бразилии, как сберечь его природные богатства и какие звери обитают в саванных лесах.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
День московского транспорта в парке «Сокольники»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–18:00
Место: Парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
Праздновать День московского транспорта будут на Фестивальной площади парка «Сокольники».
Здесь откроется детско-юношеская интерактивная зона «Азбука безопасности», пройдут обучающие викторины, сдача экзамена на знание правил дорожного движения и показательные выступления юных водителей мототранспорта. Гости смогут сдать экзамен по вождению машины, поучаствовать в мини-турнирах по гонкам радиоуправляемых моделей и в творческой мастерской «Раскрась городской транспорт». Маленьких посетителей порадуют надувной батутный городок и детский автодром — обучающая трасса с велосипедами, самокатами и радиоуправляемыми машинками.
Будут работать автосимуляторы, сервисный центр, фотозона с макетами городского такси. В точке безопасности дорожного движения можно поучаствовать в обучающих викторинах и получить тематические сувениры.
Атмосферу праздника поддержат талисман-робот Метроша и аквагримёры, а во время концерта на сцену выйдут коллективы «Уткас», «Обними кита» и исполнитель Саша Таер.
Истории любви на концерте в усадьбе Деда Мороза
Дата: 8 июля
Время: 12:00–13:30
Место: Московская усадьба Деда Мороза, Волгоградский проспект, владение 168д
Возрастные ограничения: 0+
Целый месяц в усадьбе Деда Мороза проводили акцию «История любви». За это время помощники главного зимнего волшебника прочитали множество рассказов, которые прислали супружеские пары. Они отобрали из них самые интересные и трогательные истории о необычных знакомствах, душевных воспоминаниях и секретах семейного счастья.
Гости услышат их в День семьи, любви и верности на праздничном концерте с участием танцевальных коллективов и вокалистов, а также солиста театра «Московская оперетта» Владислава Кирюхина и Василисы Николаевой.
Вход свободный.
День семьи, любви и верности в «Царицыне»
Дата: 8 июля
Время: 12:00–22:00
Место: Музей-заповедник «Царицыно», улица Дольская, дом 1
Возрастные ограничения: 0+
В этом году День семьи, любви и верности в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт в формате фестиваля. Его темой станет классическая и современная музыка, а гости услышат лучшие произведения и авторские интерпретации классических шедевров в стилях classical crossover и неоклассика.
Мастер-классы для детей и взрослых по созданию поделок состоятся с 12:00 до 19:00.
Концерт на главной сцене стартует в 14:00. В первом отделении выступит Дмитрий Маликов с программой «Pianoмания», классические музыкальные произведения исполнят и другие известные исполнители.
В программе второго отделения группа Universal Music band — классический струнный квартет, усиленный тяжёлой ритм-секцией, российский оркестр новой симфонической музыки Mooncake, российско-американский виолончелист-виртуоз Борислав Струлев, а также группа Dagamba из Латвии, которая работает в жанрах world, рок, поп и классическом стиле.
Потанцевать под выступление участника шоу «Голос» Александра Бичева можно будет с 17:00. Он исполнит произведения Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Валерия Ободзинского.
Красочный салют в 22:00 завершит программу.
Вход свободный.
Пешеходная экскурсия по переулкам между Китай-городом и Бульварным кольцом
Дата: 8 июля
Время: 11:00–13:00
Место: Центральная библиотека имени В.О. Ключевского, Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2
Возрастные ограничения: 6+
Бесплатную пешеходную экскурсию по улицам и переулкам, которые пролегают между историческим районом Китай-город и Бульварным кольцом, проведет библиотека имени Ключевского. Главной темой станут различные виды творчества.
Экскурсантам расскажут о живших в окрестных домах деятелях искусства и современных авторах: поэтах, композиторах и художниках, творчестве граффити-райтеров, которые создают картины на столичных зданиях. Участники побывают в местах съемок таких знаменитых фильмов, как «Покровские ворота», «Брат-2» и «Усатый нянь». Экскурсоводы сопроводят рассказ показом картин, чтением стихотворений и отрывков из прозы. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (495) 912-17-36.
День еврейской культуры на ВДНХ
Дата: 9 июля
Время: 13:00–21:00
Место: ВДНХ, проспект Мира, дом 123б
Возрастные ограничения: 0+
В День еврейской культуры посетителей ВДНХ ждёт обширная познавательная и развлекательная программа, которую подготовил Еврейский музей и центр толерантности совместно с молодёжной еврейской организацией «Гилель».
Летний пикник «Семья в большом городе»
Дата: 9 июля
Время: 11:00–17:30
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Возрастные ограничения: 0+
Летний пикник для взрослых и детей устроит сад имени Баумана. Одна из полян преобразится в тропический уголок. Малыши повеселятся в игровой зоне с заботливыми нянями, ребят постарше ждёт тест-драйв беговелов, а родители пообщаются с экспертами по раннему развитию детей.
Ещё в программе фотоконкурс, игровые и театральные мастер-классы, семейные игры для родителей с детьми до пяти лет. Специальное удостоверение вручат лучшему водителю детской коляски, а участникам лотереи — подарки, а после всех ждет концерт.
Праздник пройдёт при любой погоде: в случае дождя посетителей гостеприимно примут в помещении семейного центра. Причём каждый может добавить яркости и радости в атмосферу, придя в одежде жёлтых оттенков.
«Папа-фест» в День Петра и Февронии
Дата: 8–9 июля
Время: 11:00–20:00
Место: парк искусств «Музеон», улица Крымский Вал, владение 2
Возрастные ограничения: 6+
«Папа-фест» в «Музеоне» начнется в День семьи, любви и верности и продлится в воскресенье.
В этом году он пройдёт под девизом «Быть папой — круто!». Пять тематических секций будут курировать известные эксперты. В зоне «Лаборатория» гости попробуют собрать робота и спутник, изучат строение человеческого тела через 3D-очки и побывают в космосе с помощью шлема дополненной реальности.
В «Мастерской» желающие сделают полезные вещи своими руками.
В секции «Игровая» — по-новому взглянут на привычные игрушки и создадут собственные.
На «Спортплощадке» папы с детьми освоят кроссфит, скиппинг (занятия на спортивных прыгалках) и бокинг (в нем используют пружинящие ходули-джамперы).
В «Университете» юные гости узнают о профессиях будущего.
Главным событием станет «Папа-квест»» — интерактивное путешествие для всей семьи. Самым ловким и активным участникам вручат ценные призы.
В программе также живая музыка, танцы, спектакли, шоу-лекции и традиционный «Папа-парад».
Ограниченным тиражом специально для фестиваля «Почта России» выпустит уникальные открытки, которые можно будет подписать и опустить в установленный на площадке ящик. Самостоятельно сделать открытки помогут инструкторы.
Праздник устроят перед главным входом в Центральный дом художника и на деревянной террасе «Музеона».
Источник: Официальный сайт мэра Москвы