Камерный вечер пройдёт 20 июня в МГК
31.05.2017, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце июня Московская консерватория радушно откроет свои двери любителям камерной музыки: на сцене Малого зала – блистательный творческий союз Анны Кандинской (скрипка) и Ирины Кандинской (фортепиано). В программе – подлинные шедевры музыкального романтизма, а именно Большой дуэт ля мажор Шуберта, Романс и Интермеццо Шумана, Скерцо Брамса и Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели Дворжака. В концерте принимают участие – Ханна Баксман (скрипка), Фёдор Белугин (альт) и Эмин Мартиросян (виолончель).
Анна Кандинская (скрипка) – выпускница Московской государственной консерватории, Высшей академии музыки в Берне (Швейцария) и аспирантуры Королевского колледжа музыки в Лондоне. Является победителем международных конкурсов Иегуди Менухина и конкурса Мюнхенского концертного общества. Как солистка Анна выступала со многими оркестрами мира – такими, как Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии, Лондонской Королевской филармонический оркестр, оркестр Нижегородской филармонии, "Musica Viva", "Солисты Москвы", "Камерата Балтика", она – участница многих международных фестивалей. Её постоянными партнёрами по камерному ансамблю являются Наталия Гутман, Юрий Башмет, Гидон Кремер, Андраш Шифф, Набуко Имаи, Волфганг Заваллиш, Александр Рудин, Пауль Гульда, Ирина Кандинская, Борис Пергаменщиков. Анна Кандинская преподаёт в Высшей школе музыки в Вене (Австрия), проводит мастер-классы в Финляндии, Англии, Германии и других странах.
Ирина Кандинская (фортепиано) – заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории. Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу профессора Бузе. Брала уроки у Л. Брумберга и С. Нейгауза. Со студенческих лет увлекалась камерной музыкой. Её партнёрами были замечательные музыканты: З. Винников, Ф. Хиршхорн, М. Майский, Д. Шварцберг, Б. Пергаменщиков, с которым Ирина Кандинская в 1974 г. участвовала в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве, где Борис Пергаменщиков был удостоен первой премии. Принимает участие в мастер-классах и фестивалях по всему миру и у себя на родине: Cаарбрюкен (Германия), Шлезвиг-Гольштейн, памяти О. Кагана в Москве и Кройте, в Асколе-Пичено (Италия), имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. С 2005 года основала Международный фестиваль на Волге (Тольятти) "Ирина Кандинская и Персона приглашают…", где участвуют российские и зарубежные музыканты.
Анна Кандинская (скрипка) – выпускница Московской государственной консерватории, Высшей академии музыки в Берне (Швейцария) и аспирантуры Королевского колледжа музыки в Лондоне. Является победителем международных конкурсов Иегуди Менухина и конкурса Мюнхенского концертного общества. Как солистка Анна выступала со многими оркестрами мира – такими, как Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии, Лондонской Королевской филармонический оркестр, оркестр Нижегородской филармонии, "Musica Viva", "Солисты Москвы", "Камерата Балтика", она – участница многих международных фестивалей. Её постоянными партнёрами по камерному ансамблю являются Наталия Гутман, Юрий Башмет, Гидон Кремер, Андраш Шифф, Набуко Имаи, Волфганг Заваллиш, Александр Рудин, Пауль Гульда, Ирина Кандинская, Борис Пергаменщиков. Анна Кандинская преподаёт в Высшей школе музыки в Вене (Австрия), проводит мастер-классы в Финляндии, Англии, Германии и других странах.
Ирина Кандинская (фортепиано) – заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории. Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу профессора Бузе. Брала уроки у Л. Брумберга и С. Нейгауза. Со студенческих лет увлекалась камерной музыкой. Её партнёрами были замечательные музыканты: З. Винников, Ф. Хиршхорн, М. Майский, Д. Шварцберг, Б. Пергаменщиков, с которым Ирина Кандинская в 1974 г. участвовала в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве, где Борис Пергаменщиков был удостоен первой премии. Принимает участие в мастер-классах и фестивалях по всему миру и у себя на родине: Cаарбрюкен (Германия), Шлезвиг-Гольштейн, памяти О. Кагана в Москве и Кройте, в Асколе-Пичено (Италия), имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. С 2005 года основала Международный фестиваль на Волге (Тольятти) "Ирина Кандинская и Персона приглашают…", где участвуют российские и зарубежные музыканты.