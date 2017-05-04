ОРЕАНДА-НОВОСТИ Юбилейный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева подвёл первые итоги.



Первые прослушивания конкурсантов прошли в Германии и США. По их итогам во второй тут смотра прошли 15 музыкантов из России, Кореи, Польши, Венгрии, Германии, Чехии, Америки и Канады. Музыканты продолжат соревнование в Калининграде, где с 3 по 9 сентября будут бороться за главный приз конкурса – янтарного ангела.



В европейском туре конкурса, который состоялся в Гамбурге в конце апреля, приняли участие 19 человек, из них во второй тур прошли 11 музыкантов.



«Гамбургский тур нашего конкурса в этом году собрал рекордное число участников, - рассказал арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева. - Это самый популярный из трех туров, которые проходят ещё и в Лоуренсе (США, Канзас), и в Москве». Председатель жюри конкурса в Гамбурге Кристоф Манту также отметил необычайно высокий уровень участников тура в Гамбурге и сложность выбора судейской коллегией лучших из лучших.



Прослушивания в рамках североамериканского тура конкурса, который уже в четвёртый уже организует Канзасский университет, завершились 3 мая. Они проходили в Лоуренсе (Канзас, США). Из 9 органистов жюри отобрало четырёх музыкантов из США и Канады.



«Меня часто спрашивают, почему именно Канзас стал местом проведения конкурса? Потому что здесь находится один из лучших в мире органных центров, со своим концертным залом и шестью органами. А ещё потому, что здесь удивительная, платоновская атмосфера посвящённости музыке и высоким человеческим идеалам», - отметила Вера Таривердиева, подчеркнув высокий уровень участников североамериканского тура.



После европейского и североамериканского конкурсных туров на очереди – российский. Прослушивания пройдут в Москве с 29 по 31 августа.