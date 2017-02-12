ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 февраля Алтайский Государственный музей истории литературы, искусства и культуры и студия старинного танца «Северная сторона» устроят бал. Он приурочен ко Дню всех влюблённых.



Белый зал ГМИЛИКА превратится в подземный дворец, где всю ночь танцуют заколдованные жители сказочной страны. Найти способ расколдовать их или самим присоединиться к бесконечному танцу - каждый участник бала может выбрать для себя. Организаторы запланировали проведение бальных игр, возможность приобщиться к культуре прошлого и, конечно, красивейшие танцы под классическую и современную музыку.



Дресс-код вариативный: допустимы наряды в стилистике XVII и XVIII веков, ампир и кринолины. Минимальный дресс-код для мужчин - официальный костюм, для девушек - вечернее платье в пол.