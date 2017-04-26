ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тверской области к объектам культуры будут установлены знаки туристской навигации. Это повысит посещаемость учреждений отрасли и информированность населения об их работе. Тему обсудили на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.



«На каждое учреждение культуры необходимо сделать минимум по одному указателю. Жители и гости региона должны знать о достопримечательностях и местах их расположения», - отметил Игорь Руденя.



Губернатор дал поручение региональным Министерствам транспорта, экономического развития и туризма проанализировать стоимость установки указателей и заложить в бюджет необходимые средства.



Кроме того, глава региона отметил необходимость включения сведений о музеях и других культурных объектах в навигационные системы Яндекс и Google.



Дорожные знаки к учреждениям сферы появятся в рамках реализации программы по установке в Тверской области унифицированных указателей туристской навигации, которая разрабатывается региональным Министерством туризма по поручению Губернатора.



На 1-м этапе планируется установить указатели к 343 объектам туристического показа, из которых 80 – учреждения культуры: музеи, галереи, центры прикладного творчества и ремесел.



Работа ведется на основании предложений муниципальных образований. Указатели будут размещаться на дорогах федерального, регионального и местного значения.