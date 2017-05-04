Кунико Като даст концерт в зале Яани Кирик
04.05.2017, 15:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 июля на сцене концертного зала Яани Кирик с единственным концертом в Петербурге выступит легендарная японская исполнительница на ударных инструментах Кунико Като. В программе - сочинения И.С.Баха, а также произведения современных авторов: С.Райха, А.Пярта и самой Кунико Като для маримбы.
Кунико Като является одной из самых одарённых исполнительниц на ударных инструментах среди своего поколения. Основной её инструмент - маримба, обладающая огромным диапазоном выразительных средств, разнообразным и богатым тембром, позволяющим добиваться множества эффектов - от первобытного африканского колорита до мистического, почти космического саунда.
Трактовки Кунико отличают удивительная виртуозность, изысканность и тонкость, глубокий музыкальный интеллект. В своих выступлениях она искусно использует различные цифровые устройства, преображающие звук инструмента. Вдумчивый, выразительный и элегантный, технически безупречный стиль исполнения Кунико привлекает огромное количество поклонников, как среди слушателей, так и среди композиторов и дирижёров. Кунико сотрудничала со многими известными мастерами и ансамблями танца, с ансамблем японских барабанщиков «Za Ondekoza».
Кунико начала заниматься в Токио у Кэйко Абэ, затем в Роттердамской консерватории у Роберта ван Сисе. После завершения учёбы Като работала в Европе, а в настоящее время проживает в Соединённых Штатах Америки. Кунико Като исполняет произведения современных композиторов Франко Донатони, Тору Такемицу, Яниса Ксенакиса, Стива Райха и Ынсук Чина в собственных обработках для ударных инструментов. Наиболее тесное сотрудничество связывает её с композитором Джеймсом Вудом. В 1997 году она записала его концерт для маримбы, а в 2005 году приняла участие в японской премьере музыкального спектакля Джеймса Вуда «Pure Land». Другим композитором, произведения которого пропагандирует исполнительница является Стив Райх, В 2011 году диск «Kuniko plays Reich» с записями его произведений стал самым коммерчески успешным альбомом года. Кунико Като активно занимается педагогической деятельностью. Только в 2010 году она провела мастер-классы в Канаде, Португалии, Конго, странах Южной Америки.
Кунико постоянно концертирует в Европе, Азии, Северной и Южной Америках, а также выступает в составе ансамблей и оркестров. Свой первый концерт в России она дала в июне 2014 года в Санкт-Петербурге и именно в концертном зале Яани Кирик.
Кунико Като является одной из самых одарённых исполнительниц на ударных инструментах среди своего поколения. Основной её инструмент - маримба, обладающая огромным диапазоном выразительных средств, разнообразным и богатым тембром, позволяющим добиваться множества эффектов - от первобытного африканского колорита до мистического, почти космического саунда.
Трактовки Кунико отличают удивительная виртуозность, изысканность и тонкость, глубокий музыкальный интеллект. В своих выступлениях она искусно использует различные цифровые устройства, преображающие звук инструмента. Вдумчивый, выразительный и элегантный, технически безупречный стиль исполнения Кунико привлекает огромное количество поклонников, как среди слушателей, так и среди композиторов и дирижёров. Кунико сотрудничала со многими известными мастерами и ансамблями танца, с ансамблем японских барабанщиков «Za Ondekoza».
Кунико начала заниматься в Токио у Кэйко Абэ, затем в Роттердамской консерватории у Роберта ван Сисе. После завершения учёбы Като работала в Европе, а в настоящее время проживает в Соединённых Штатах Америки. Кунико Като исполняет произведения современных композиторов Франко Донатони, Тору Такемицу, Яниса Ксенакиса, Стива Райха и Ынсук Чина в собственных обработках для ударных инструментов. Наиболее тесное сотрудничество связывает её с композитором Джеймсом Вудом. В 1997 году она записала его концерт для маримбы, а в 2005 году приняла участие в японской премьере музыкального спектакля Джеймса Вуда «Pure Land». Другим композитором, произведения которого пропагандирует исполнительница является Стив Райх, В 2011 году диск «Kuniko plays Reich» с записями его произведений стал самым коммерчески успешным альбомом года. Кунико Като активно занимается педагогической деятельностью. Только в 2010 году она провела мастер-классы в Канаде, Португалии, Конго, странах Южной Америки.
Кунико постоянно концертирует в Европе, Азии, Северной и Южной Америках, а также выступает в составе ансамблей и оркестров. Свой первый концерт в России она дала в июне 2014 года в Санкт-Петербурге и именно в концертном зале Яани Кирик.