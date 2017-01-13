Квартет солистов Камерного оркестра "Солисты Москвы" выступит в рамках абонемента №39 в Малом зале МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан Юрием Башметом в 1986 году. В 1992-м состав ансамбля полностью обновился: Ю. Башмет собрал коллектив фактически заново, пригласив талантливую молодёжь — выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.
«Солисты Москвы» — коллектив истинных единомышленников. Безупречное чувство ансамбля музыкантов сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста (многие из них — известные солисты, лауреаты международных конкурсов).
За прошедшие четверть века «Солисты Москвы» сыграли около 2000 концертов. Их искусству рукоплескали более чем в 50 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, в Австралии и Новой Зеландии. «Солисты Москвы» с успехом выступали на самых известных концертных сценах мира: Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме, Сантори-холл в Токио, Барбикан-холл в Лондоне, «Тиволи» в Копенгагене, зал Берлинской филармонии, Музикферайн в Вене, «Академия Санта-Чечилия» в Риме, Сиднейский оперный театр, Большой зал Московской консерватории.
В рамках «Солистов Москвы» активно действуют камерные ансамбли. Один из них — Квартет в составе скрипачей Кирилла Кравцова и Артёма Котова, альтиста Андрея Усова и виолончелиста Алексея Толстова — выступит на сцене Малого зала 18 января. Музыканты представят изысканную программу из сочинений французских композиторов — Равеля и Франка. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Ксения Апалько.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
18 января, среда, 19.00
АБОНЕМЕНТ №39
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
Цикл III
Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)
Квартет солистов Камерного оркестра «Солисты Москвы»
Кирилл КРАВЦОВ (I скрипка), Артём КОТОВ (I скрипка)
Андрей УСОВ (альт), Алексей ТОЛСТОВ (виолончель)
В программе:
М. Равель – Соната № 2 для скрипки и фортепиано соль мажор
– Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ля минор
С. Франк – Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор, FWV 7