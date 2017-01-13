ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан Юрием Башметом в 1986 году. В 1992-м состав ансамбля полностью обновился: Ю. Башмет собрал коллектив фактически заново, пригласив талантливую молодёжь — выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.

«Солисты Москвы» — коллектив истинных единомышленников. Безупречное чувство ансамбля музыкантов сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста (многие из них — известные солисты, лауреаты международных конкурсов).

За прошедшие четверть века «Солисты Москвы» сыграли около 2000 концертов. Их искусству рукоплескали более чем в 50 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, в Австралии и Новой Зеландии. «Солисты Москвы» с успехом выступали на самых известных концертных сценах мира: Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме, Сантори-холл в Токио, Барбикан-холл в Лондоне, «Тиволи» в Копенгагене, зал Берлинской филармонии, Музикферайн в Вене, «Академия Санта-Чечилия» в Риме, Сиднейский оперный театр, Большой зал Московской консерватории.

В рамках «Солистов Москвы» активно действуют камерные ансамбли. Один из них — Квартет в составе скрипачей Кирилла Кравцова и Артёма Котова, альтиста Андрея Усова и виолончелиста Алексея Толстова — выступит на сцене Малого зала 18 января. Музыканты представят изысканную программу из сочинений французских композиторов — Равеля и Франка. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Ксения Апалько.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

18 января, среда, 19.00



АБОНЕМЕНТ №39

«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»

Цикл III



Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)



Квартет солистов Камерного оркестра «Солисты Москвы»

Кирилл КРАВЦОВ (I скрипка), Артём КОТОВ (I скрипка)

Андрей УСОВ (альт), Алексей ТОЛСТОВ (виолончель)



В программе:

М. Равель – Соната № 2 для скрипки и фортепиано соль мажор

– Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ля минор

С. Франк – Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор, FWV 7



