Лауреат конкурса им. Чайковского Алексей Чернов впервые выступит в Уфе
31.08.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Впервые в Уфе 22 сентября в Малом зале Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова выступит лауреат более 20 международных конкурсов, в том числе конкурса имени Чайковского, пианист и композитор Алексей Чернов.
Артист представит оригинальную программу «Вальсы разных эпох», которая была исполнена более 20 раз по всему миру. Прозвучат вальсы И.Брамса, Ф. Шопена, П. Чайковского, Ф.Листа, Э. Грига, К. Дебюсси, А. Скрябина, Н. Мясковского, С.Прокофьева, Д. Шостаковича, П.Хиндемита и др. Начало в 19:00.
Молодой пианист ведёт активную концертную жизнь в городах России и за рубежом, участвует в фестивалях, работает с ведущими оркестрами и дирижёрами. Принимал участие в фестивалях Crescendo, Юрия Башмета в Минске, «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге и др. Сотрудничал с дирижёрами Михаилом Плетнёвым, Равилем Мартыновом, Александром Сладковским, Николаем Цнайдером, Валерием Раевским, Александром Анисимовым, Гинтарасом Ринкявичусом, Владимиром Сиренко, Терье Микельсеном, Игорем Вербицким, Энрике Батизом и многими другими. Преподаёт в Московской государственной консерватории имени Чайковского и в Центральной музыкальной школе в Москве.
Напомним, что 28 сентября Башгосфилармония откроет свой предъюбилейный, 79-й концертный сезон. В этот вечер на уфимской сцене выступит органист Рубин Абдуллин. Известный музыкант представит уфимской публике лучшие органные сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф.Мендельсона-Бартольди, Ф.Листа в программе «Органный собор».
Артист представит оригинальную программу «Вальсы разных эпох», которая была исполнена более 20 раз по всему миру. Прозвучат вальсы И.Брамса, Ф. Шопена, П. Чайковского, Ф.Листа, Э. Грига, К. Дебюсси, А. Скрябина, Н. Мясковского, С.Прокофьева, Д. Шостаковича, П.Хиндемита и др. Начало в 19:00.
Молодой пианист ведёт активную концертную жизнь в городах России и за рубежом, участвует в фестивалях, работает с ведущими оркестрами и дирижёрами. Принимал участие в фестивалях Crescendo, Юрия Башмета в Минске, «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге и др. Сотрудничал с дирижёрами Михаилом Плетнёвым, Равилем Мартыновом, Александром Сладковским, Николаем Цнайдером, Валерием Раевским, Александром Анисимовым, Гинтарасом Ринкявичусом, Владимиром Сиренко, Терье Микельсеном, Игорем Вербицким, Энрике Батизом и многими другими. Преподаёт в Московской государственной консерватории имени Чайковского и в Центральной музыкальной школе в Москве.
Напомним, что 28 сентября Башгосфилармония откроет свой предъюбилейный, 79-й концертный сезон. В этот вечер на уфимской сцене выступит органист Рубин Абдуллин. Известный музыкант представит уфимской публике лучшие органные сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф.Мендельсона-Бартольди, Ф.Листа в программе «Органный собор».
Источник: https://culture.bashkortostan.ru