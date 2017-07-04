"Летняя фантазия в джазовых тонах" прозвучит в ММДМ
04.07.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ансамбль «Эрмитаж» представит программу «Летняя фантазия в джазовых тонах», выдержанную в стиле crossover. 5 июля в Камерном зале Дома музыки прозвучат знаменитые произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Телониуса Монка и других авторов.
Смысловым центром июльской программы станет сочинение Роберто Молинелли для саксофона с оркестром, созданное в 2001 году - «Четыре картины из жизни Нью-Йорка»: «Призрачный рассвет», «Танго-клуб», «Сентиментальный вечер» и «Ночь на Бродвее». По словам композитора, это «четыре образа самого известного и универсального мегаполиса мираглазами европейца, влюбленного в его музыку и культуру».
Участниками вечера станут молодые солисты, уже завоевавшие признание российской и зарубежной публики. Виталий Ватуля - один из наиболее ярких молодых саксофонистов России, победитель Международного конкурса саксофонистов имени Марко Фьориндо в Турине (2015) и VIII Международного конкурса саксофонистов в Нова-Горице (Словения). Музыкант получил также I премию в номинации «камерный ансамбль» в составе дуэта VitaDuo (с Марией Немцовой). Виталий Ватуляактивно концертирует в России и за рубежом как солист и ансамблист, ведёт педагогическую деятельность: среди его учеников - лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
Пианистка Мария Немцова одержала более десяти побед на международных конкурсах в России, Италии, Австрии, Великобритании, США. Выступает с сольными программами и в составе камерных ансамблей с выдающимися музыкантами, такими как Павел Нерсесьян (фортепиано), Жан-Дени Миша (саксофон, Франция), Жан-ИвФурмо (саксофон, Франция). В 2015 году Мария Немцова была официальным концертмейстером международного конкурса саксофонистов в Нова-Горице (Словения).
Смысловым центром июльской программы станет сочинение Роберто Молинелли для саксофона с оркестром, созданное в 2001 году - «Четыре картины из жизни Нью-Йорка»: «Призрачный рассвет», «Танго-клуб», «Сентиментальный вечер» и «Ночь на Бродвее». По словам композитора, это «четыре образа самого известного и универсального мегаполиса мираглазами европейца, влюбленного в его музыку и культуру».
Участниками вечера станут молодые солисты, уже завоевавшие признание российской и зарубежной публики. Виталий Ватуля - один из наиболее ярких молодых саксофонистов России, победитель Международного конкурса саксофонистов имени Марко Фьориндо в Турине (2015) и VIII Международного конкурса саксофонистов в Нова-Горице (Словения). Музыкант получил также I премию в номинации «камерный ансамбль» в составе дуэта VitaDuo (с Марией Немцовой). Виталий Ватуляактивно концертирует в России и за рубежом как солист и ансамблист, ведёт педагогическую деятельность: среди его учеников - лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
Пианистка Мария Немцова одержала более десяти побед на международных конкурсах в России, Италии, Австрии, Великобритании, США. Выступает с сольными программами и в составе камерных ансамблей с выдающимися музыкантами, такими как Павел Нерсесьян (фортепиано), Жан-Дени Миша (саксофон, Франция), Жан-ИвФурмо (саксофон, Франция). В 2015 году Мария Немцова была официальным концертмейстером международного конкурса саксофонистов в Нова-Горице (Словения).
Источник: Пресс-служба ММДМ