ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 сентября 2017 года в 19:00 в концертном зале Яани Кирик с весьма насыщенной и разнообразной программой из произведений разных стилей и жанров выступит итальянский органист Лука Массалья. Музыкант в каждом новом своём выступлении представляет публике не только хорошо известные органные сочинения, но и музыку современных авторов, редко исполняемую в традиционных органных вечерах. На этот раз прозвучат как сочинения классиков органной музыки – Баха и Пахельбеля, так и совсем «свежие» произведения молодых итальянских органистов и композиторов Карлотты Феррари и Марко Ло Мушо, а также современных авторов Кумана, Стронько и Штамма.



Лука Массалья родился в Турине (Италия), получил дипломы с отличием по специальностям «орган» и «композиция» в консерватории имени Джузеппе Верди. Музыкант принимал участие во многих международных мастер-классах, проводимых именитыми европейскими органистами — Людгером Ломаном, Луи Робийяром, Луиджи Фернандо Тальявини, Бернардом Винземиусом.

С 2001 года Лука Массалья является органистом санктуария Madonna degli Angeli в Турине. В 2009–2012 годах музыкант концертировал по странам Европы в составе органно-саксофонного дуэта «Ricercare». В 2010 году Лука Массалья был художественным руководителем органного фестиваля «Note per la Sindone», посвящённого открытию для паломников туринской плащаницы. Записал два диска собственных органных транскрипций: окрестровой поэмы А. П. Бородина «В степях Центральной Азии» и «Аstor Piazzolla — ritratto d'autore» («Астор Пьяццолла — портрет автора», дуэт «Ricercare», 2011Сегодня музыкант является советником Ассоциации по охране органного наследия региона Пьемонт.



Лука Массалья активно концертирует, география его гастролей обширна: Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония, Украина, Беларусь.