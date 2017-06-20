МГК имени П. И. Чайковского и Посольство Кореи в РФ подпишут меморандум о сотрудничестве
20.06.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и Посольство Кореи в РФ подпишут меморандум о сотрудничестве.
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского и Посольством Республики Корея в Российской Федерации состоится 21 июня 2017 года в 12.00 в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Документом предусмтаривается организация в 2017 - 2020 гг. занятий Класса корейской классической музыки при научно-творческом центре "Музыкальные культуры мира" МГК имени П.И. Чайковского.
В церемонии примут участие ректор, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Сергеевич Соколов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.
После подписания пройдёт пресс-брифинг.
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского и Посольством Республики Корея в Российской Федерации состоится 21 июня 2017 года в 12.00 в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Документом предусмтаривается организация в 2017 - 2020 гг. занятий Класса корейской классической музыки при научно-творческом центре "Музыкальные культуры мира" МГК имени П.И. Чайковского.
В церемонии примут участие ректор, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Сергеевич Соколов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.
После подписания пройдёт пресс-брифинг.