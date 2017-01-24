Мединский поздравил актрису Людмилу Савельеву с юбилеем
24.01.2017, 13:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский поздравил актрису Людмилу Савельеву с юбилеем.
"Вы обладательница редкого таланта, Ваша женственность и уникальное умение передавать всю точность образа привлекают зрителей с первых мгновений Вашего появления в кадре и на сцене. Первая же крупная работа в кино принесла Вам всемирную известность – роль Наташи Ростовой, блистательно сыгранная Вами, стала одной из ярчайших страниц в истории экранизации произведений русской классики", - говорится в поздравлении.
"Вы обладательница редкого таланта, Ваша женственность и уникальное умение передавать всю точность образа привлекают зрителей с первых мгновений Вашего появления в кадре и на сцене. Первая же крупная работа в кино принесла Вам всемирную известность – роль Наташи Ростовой, блистательно сыгранная Вами, стала одной из ярчайших страниц в истории экранизации произведений русской классики", - говорится в поздравлении.