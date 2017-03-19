Мединский поздравил с юбилеем гендиректора Большого театра Владимира Урина
19.03.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил генерального директора Государственного академического Большого театра Владимира Урина с юбилеем.
"Вся Ваша профессиональная карьера неразрывно связана со служением искусству. На протяжении долгих лет занимая ответственные должности во многих театрах нашей страны, Вы зарекомендовали себя эффективным управленцем, умеющим не только обеспечивать успешное функционирование вверенных Вам культурных учреждений, но и создавать комфортные условия для работы их творческих коллективов.
Последние годы Вы трудитесь на посту генерального директора Большого театра – гордости российской культуры. Этот период отмечен для Большого расширением репертуара, значительным улучшением условий труда артистов и сотрудников, повышением интенсивности международных контактов труппы. Безусловно, всё это является непосредственной заслугой руководства театра и Вас лично. Также хотелось бы отметить и то, что Вам удаётся находить время и на педагогическую деятельность в школе-студии МХАТ", - говорится, в частности, в телеграмме.
"Вся Ваша профессиональная карьера неразрывно связана со служением искусству. На протяжении долгих лет занимая ответственные должности во многих театрах нашей страны, Вы зарекомендовали себя эффективным управленцем, умеющим не только обеспечивать успешное функционирование вверенных Вам культурных учреждений, но и создавать комфортные условия для работы их творческих коллективов.
Последние годы Вы трудитесь на посту генерального директора Большого театра – гордости российской культуры. Этот период отмечен для Большого расширением репертуара, значительным улучшением условий труда артистов и сотрудников, повышением интенсивности международных контактов труппы. Безусловно, всё это является непосредственной заслугой руководства театра и Вас лично. Также хотелось бы отметить и то, что Вам удаётся находить время и на педагогическую деятельность в школе-студии МХАТ", - говорится, в частности, в телеграмме.