ОРЕАНДА-НОВОСТИ В воскресенье, 13 августа, в Бийском районе Алтайского края в этнопарке «Легенда» пройдёт праздник «Медовый Спас - затей припас». В программе: хороводы и потешки, игры, песни, танцы, ярмарка меда.



В Мамонтовском районе 13 августа пройдёт фестиваль цветов «Да здравствует королева!». В программе фестиваля: карнавальное шествие, мастер-классы, экскурсии, выставка цветов и декоративно-прикладного творчества и многое другое. Кульминацией праздника станет выбор королевы фестиваля, наряд которой будет с самым красивым цветочным декором, сообщает Алтайтурцентр.



В понедельник, 14 августа, в краевой столице на площади имени Андрея Сахарова пройдёт праздник «Медовый Спас на Алтае». Свою продукцию на ярмарке представят 110 пчеловодов Алтайского края.



19 августа в Баевском районе на центральной площади села Баево в третий раз состоится вкусный яркий праздник «Медово-яблочный спас». В этот же день в селе Макарьевка Алтайского района также состоится праздник в честь меда и яблок.