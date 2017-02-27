Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой пройдёт в Санкт-Петербурге
27.02.2017, 12:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C 26 марта по 2 апреля в Культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге состоится Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой, основанная певицей в 2005 году с целью совершенствования мастерства молодых певцов и обмена опытом работы между преподавателями вокала, певцами и концертмейстерами.
Впервые в рамках Школы Елены Образцовой пройдет Открытый конкурс профессионального мастерства преподавателей вокала ДМШ, ДШИ, педагогов дополнительного образования и концертмейстеров «Приношение педагогу». Конкурс состоится в день открытия, 26 марта. В конкурсе примут участие преподаватели и концертмейстеры из разных регионов России и из ближнего зарубежья. Предусмотрено как очное, так и заочное участие в конкурсе.
С 27 марта начнутся мастер-классы для начинающих певцов, которые проведут художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, председатель Попечительского совета Международных конкурсов Елены Образцовой, Народная артистка России и Украины Лариса Гергиева и доцент Кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Лариса Рудакова.
Состоятся открытые уроки и лекции дирижера Мариинского театра Кристиана Кнаппа («Начальный этап работы певца с дирижером»), профессора Кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Тамары Новиченко; доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, профессора Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайра Ханеданьяна; педагога-репетитора Академии молодых певцов Мариинского театра, артиста театра и кино Александра Маскалина; заведующей Кафедры камерного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова доцента Марии Людько, доцента Кафедры сольного пения факультета музыки РГПУ им. А.И. Герцена Дарьи Митрофановой.
Впервые в рамках Школы Елены Образцовой пройдет Открытый конкурс профессионального мастерства преподавателей вокала ДМШ, ДШИ, педагогов дополнительного образования и концертмейстеров «Приношение педагогу». Конкурс состоится в день открытия, 26 марта. В конкурсе примут участие преподаватели и концертмейстеры из разных регионов России и из ближнего зарубежья. Предусмотрено как очное, так и заочное участие в конкурсе.
С 27 марта начнутся мастер-классы для начинающих певцов, которые проведут художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, председатель Попечительского совета Международных конкурсов Елены Образцовой, Народная артистка России и Украины Лариса Гергиева и доцент Кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Лариса Рудакова.
Состоятся открытые уроки и лекции дирижера Мариинского театра Кристиана Кнаппа («Начальный этап работы певца с дирижером»), профессора Кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Тамары Новиченко; доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, профессора Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайра Ханеданьяна; педагога-репетитора Академии молодых певцов Мариинского театра, артиста театра и кино Александра Маскалина; заведующей Кафедры камерного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова доцента Марии Людько, доцента Кафедры сольного пения факультета музыки РГПУ им. А.И. Герцена Дарьи Митрофановой.