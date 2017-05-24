ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Павильон № 62 на Липовой аллее ВДНХ превратят в Международный центр балета. Он откроется в июне. Там москвичей будут учить классическому балету, народному танцу и джаз-модерну. Также в центре будут проходить лекции, выступления и мастер-классы именитых российских и зарубежных танцовщиков.



Учениками Международного центра балета смогут стать дети от 2,5 до 15 лет, а также взрослые любого возраста. Они смогут выбрать одно из трёх направлений хореографии: классический балет, народно-характерный танец и джаз-модерн.

«Эти три направления входят в классическую программу подготовки артистов балета в хореографических училищах и академиях, — рассказали в пресс-службе ВДНХ. — Дети при желании смогут посещать все три класса одновременно. Для них разработают специальные абонементы. Такая программа позволит наиболее полно раскрыть индивидуальные способности учеников, ведь у каждого вида танца существуют музыкальные, ритмические и хореографические особенности».

Также для Международного центра балета разрабатывают инклюзивные программы для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Все занятия будут проходить в небольших группах, сформированных по возрастному принципу. Педагогами Международного центра балета станут известные российские танцовщики, а также преподаватели хореографических училищ и академий со стажем от 10 лет.

Они будут обучать не только танцу, но и искусству сценического грима, истории русского музыкального театра и балета, а также теории хореографии.

Основатель и генеральный директор Международного центра балета — педагог-балетмейстер Елена Кабурнеева.