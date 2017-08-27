ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В крупных московских парках в День города ожидаются миллионы гостей. Здесь каждый найдёт развлечения по своему вкусу: поклонников здорового образа жизни приглашают на соревнования и лекции, следящих за модой — на фешен-перформансы, театралов — на спектакли под открытым небом, любителей истории — на экскурсии о Москве.



Парк Горького

9 сентября с 13:00 до 22:00

10 сентября с 13:00 до 21:00

Все существующие виды искусства объединит фестиваль «Яркие люди», который два дня будет идти в Парке Горького. 9 сентября зрителей ждет шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов. В 14:15 здесь начнётся десятичасовое театрально-музыкальное представление «Цветные сны». В нём примут участие выпускники ГИТИСа и участники Liquid Theatre.

Тема «Ярких людей» в этом году — «Москва дизайнерская». На главной сцене пройдут модные дефиле и выступят молодые артисты. Оба праздничных выходных дня в парке будут работать интерактивные зоны с воркшопами лучших мастерских и библиотек Москвы.

Парк искусств «Музеон»

9 сентября с 12:00 до 22:00

10 сентября с 13:00 до 21:00

«Музеон» станет второй площадкой фестиваля «Яркие люди». Его пространство превратится в интерактивную лабораторию, где можно будет увидеть лучшие новинки молодых столичных художников. Здесь же можно будет придумать свой уникальный образ вместе со стилистами или посетить модные показы, которые будут проходить трижды в день.

Приобщиться к литературе и узнать о новинках сезона можно будет на необычном шоу Fashion + Poetry, во время которого актеры в дизайнерских костюмах прочтут стихи современных поэтов. В рамках программы Fashion + Theatre свои спектакли покажут столичные труппы «Эскизы в пространстве» и «Фрик. Фабрик», а также Театр Артема Гапоненко.

Для меломанов в парке пройдут необычные оперный и танцевальный фешен-перформансы, а также серия концертов. В зоне Fashion + Art посетители смогут самостоятельно изготовить модный аксессуар или арт-объект из экоматериалов.

Парк Победы на Поклонной горе

9 сентября с 12:00 до 22:00

10 сентября с 14:00 до 20:00

В праздничные дни в парке Победы пройдёт несколько концертов популярных артистов. 9 сентября концертная программа начнётся с прямой трансляции церемонии открытия Дня города на Красной площади. После этого гостей ждут вокальные, танцевальные номера и многое другое.

На главную сцену поднимутся Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Марк Тишман, Баян Микс, фолк-шоу «Ярмарка», Родион Газманов, Игорь Саруханов, Вадим Казаченко, Юта, Марина Девятова и другие популярные артисты.

10 сентября состоится очередной концерт. Кроме того, в 12:00 и 14:30 пройдет показательное представление «Конные традиции России». Зрителям продемонстрируют искусство верховой езды и мастерство перестроений в лучших традициях конного церемониала.

Екатерининский парк

9 сентября с 13:00 до 22:00

10 сентября с 15:00 до 20:00

В День города гостям Екатерининского парка расскажут о великих победах отечественной армии. Военачальники и полководцы, солдаты и матросы предстанут перед ними в ожившей музыкальной истории. Здесь будут звучать самые разные композиции — от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней. Рассказы о героических страницах прошлого будут чередоваться с рассказами о мирной жизни столицы.

В финале программы зрителей ждут выступления популярных исполнителей и коллективов.

Парк «Сокольники»

9 сентября с 12:00 до 22:00

Центральной темой праздника в «Сокольниках» станет опера. Здесь концертную программу откроет исполнение гимна Москвы и выступления оперных певиц. На главной аллее парка разместят «живые статуи» в белоснежных костюмах, которые исполнят для гостей оперные партии.

Для гостей выступят всемирно известные исполнители из Европы. Кроме того, здесь каждый сможет спеть любимые композиции, приняв участие в программе «Парки поют».

Сад «Эрмитаж»

9 сентября с 12:00 до 22:00

10 сентября с 13:00 до 20:00

В субботу, 9 сентября, в саду «Эрмитаж» пройдёт пятый фестиваль «Театральный марш». В 12-часовом марафоне свои постановки представят лучшие московские театры.

Откроют его спектакли из детской программы. Театр «Школа современной пьесы» покажет «Вредные советы», а «Театриум на Серпуховке» — мюзикл «Летучий корабль».

Свои нашумевшие постановки представят постоянные резиденты фестиваля. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко предложит вниманию публики концерт солистов «На голубом Дунае». «Школа драматического искусства» готовит специальный проект под названием «Гиляровский». «Балет Москва» познакомит зрителей со спектаклем «Все пути ведут на север», получившим «Золотую маску — 2017». Зрители также увидят новую работу неоднократного номинанта этой премии Liquid Theatre . Завершит театральный марафон рок-н-драма «Вий» — громкая премьера Театра на Таганке.

Среди новых участников «Театрального марша» — Театр имени Пушкина со спектаклем «Рождество О. Генри» и участники проекта «Студия историй», которые представят зрителям сразу несколько постановок в модном жанре сторителлинга.

10 сентября праздничную программу продолжат музыкально-поэтические представления и творческие мастерские. Праздничный день начнется с концерта любимых песен о Москве. Затем гостей сада ждут танцевальный перформанс «Протокол Мы» и музыкально-поэтическая программа «Танцплощадка». Немного передохнуть от танцев можно будет во время поэтического спектакля «Бродский. Стихи», который сыграют актеры театра «Практика», Центра имени Всеволода Мейерхольда и «Мастерской Петра Фоменко». Кроме того, на сцене сада со своей постановкой выступит актриса театра и кино Алиса Гребенщикова.

Для детей подготовлена специальная программа. Они увидят музыкальный спектакль «Дурацкие дети. Леля и Минька» и попробуют себя в роли актеров в творческой мастерской «Станиславский». Им также предложат создать stop-motion-мультфильм или короткометражку, самостоятельно озвучить короткий эпизод или освоить базовые навыки телевизионных дикторов.

Парк «Красная Пресня»

9 сентября с 12:00 до 22:00

10 сентября с 13:00 до 20:00

Фестиваль, на котором можно будет познакомиться с разными странами, пройдёт 9 сентября в парке «Красная Пресня». Гостей ждут открытый кинопоказ и фотовыставка, утренняя зарядка и занятия йогой, творческие и танцевальные мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут пообщаться с известными блогерами и путешественниками.

Здесь же можно будет попробовать национальные блюда разных стран — от настоящих грузинских хачапури до вкуснейшего бакинского плова. Для детей откроют специальную площадку с анимационной программой и мастер-классами. А завершит фестиваль праздничный концерт.

На следующий день парк представит историческую ретроспективу культурной жизни Москвы в рамках программы «Москва созидает». На сцене пройдут поэтические чтения, балетные выступления и концерт симфонического оркестра. Гостей также будут развлекать артисты уличного театра, ведущие танцевальных мастер-классов и викторин о Москве. А участников экскурсий познакомят с достижениями москвичей в области литературы, живописи, кинематографа и музыки.

Сад имени Баумана

9 сентября с 12:00 до 22:00

10 сентября с 13:00 до 20:00

Праздничные выходные в саду имени Баумана пройдут в атмосфере 1960–1970-х годов. Об истории Басманного района можно будет узнать во время импровизированной ретроэкскурсии и исторического лектория. Помимо этого, в программе кинопоказы любимых фильмов тех лет, фотовыставка о жизни людей в эпоху хрущевок и первого полёта человека в космос, стихи знаменитых поэтов, интерактивные развлечения для детей и взрослых.

На мастер-классах можно будет примерить на себя различные профессии: построить дом из гигантских деталей, собрать космический корабль «Союз» или попробовать себя в роли мультипликатора.

Вечерами сад будет превращаться в музыкальную площадку с зажигательными танцами. С главной сцены будут звучать отечественные и зарубежные хиты разных лет в стиле твиста и рок-н-ролла.

Кроме того, в саду появится фотозона с интерьером квартиры 1960-х годов.