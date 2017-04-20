Министр культуры призвал продвигать патриотическое кино о России за рубежом
20.04.2017, 22:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский призвал Министерство иностранных дел и Россотрудничество способствовать продвижению отечественного патриотического кино за границу. Об этом глава федерального ведомства заявил в ходе заседания оргкомитета "Победа".
"Наше военно-патриотическое кино – такое, как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев" - собирает огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ ряда фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом", - сказал Владимир Мединский.
Также глава Минкультуры России сообщил о завершении съёмок ещё одного патриотического фильма – "Собибор", повествующего о единственном в истории успешном массовом побеге из лагеря смерти. Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных организовать восстание заключённых из разных европейских стран.
Владимир Мединский также напомнил, что силами Российского военно-исторического общества за рубежом установлено 10 памятников советским воинам. В этом году появится ещё три памятника, в том числе во Франции и Австрии.
"Наше военно-патриотическое кино – такое, как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев" - собирает огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ ряда фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом", - сказал Владимир Мединский.
Также глава Минкультуры России сообщил о завершении съёмок ещё одного патриотического фильма – "Собибор", повествующего о единственном в истории успешном массовом побеге из лагеря смерти. Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных организовать восстание заключённых из разных европейских стран.
Владимир Мединский также напомнил, что силами Российского военно-исторического общества за рубежом установлено 10 памятников советским воинам. В этом году появится ещё три памятника, в том числе во Франции и Австрии.