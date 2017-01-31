Министр культуры РФ поздравил с юбилеем Регимантаса Адомайтиса
31.01.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры РФ Владимир Медицинский поздравил с юбилеем Регимантаса Адомайтиса.
"Миллионы поклонников в России, Литве и многих других странах знают и любят Вас за уникальный актёрский талант. В Вашей творческой биографии насчитываются десятки блестяще сыгранных ролей, запомнившихся зрителям яркой, неповторимой игрой", - говорится в поздравлении.
"Миллионы поклонников в России, Литве и многих других странах знают и любят Вас за уникальный актёрский талант. В Вашей творческой биографии насчитываются десятки блестяще сыгранных ролей, запомнившихся зрителям яркой, неповторимой игрой", - говорится в поздравлении.