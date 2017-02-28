Министр культуры РФ поздравил с юбилеем народного художника Василия Нестеренко
28.02.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Мединский поздравил народного художника Василия Нестеренко с юбилеем.
"Обладатель уникального дара, Вы являетесь одним из немногих художников современности, закладывающих в основу своего творчества тему любви к Родине, к её народу и истории. Написанные Вами полотна продолжают славные традиции великих русских живописцев, олицетворяют преемственность отечественной школы искусств.
Ваши работы можно смело назвать неподдельной и искренней службой государству – все они являются воплощением силы непоколебимого национального духа, сполна отражая глубину присущего вам таланта", - говорится, в частности в телеграмме.
"Обладатель уникального дара, Вы являетесь одним из немногих художников современности, закладывающих в основу своего творчества тему любви к Родине, к её народу и истории. Написанные Вами полотна продолжают славные традиции великих русских живописцев, олицетворяют преемственность отечественной школы искусств.
Ваши работы можно смело назвать неподдельной и искренней службой государству – все они являются воплощением силы непоколебимого национального духа, сполна отражая глубину присущего вам таланта", - говорится, в частности в телеграмме.