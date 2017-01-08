Министр культуры поздравил актрису Марину Неёлову с юбилеем
08.01.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Миниситр культуры Владимир Мединский поздравил актрису Марину Неёлову с юбилеем.
"Вы удивительная женщина и талантливая актриса, которую искренне любят поклонники, ценят коллеги, уважает профессиональное сообщество. Вы покорили зрителей многими ролями в кино, среди которых картины «Старая, старая сказка», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров» и «Дорогая Елена Сергеевна», а созданные Вами образы на сцене театра «Современник» стали эталоном высокого актёрского мастерства", - говорится в поздравлении.
"Вы удивительная женщина и талантливая актриса, которую искренне любят поклонники, ценят коллеги, уважает профессиональное сообщество. Вы покорили зрителей многими ролями в кино, среди которых картины «Старая, старая сказка», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров» и «Дорогая Елена Сергеевна», а созданные Вами образы на сцене театра «Современник» стали эталоном высокого актёрского мастерства", - говорится в поздравлении.