Московская компания снимет полнометражный фильм в Приморье
16.08.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Съёмки телевизионного художественного фильма «На край света» для телеканала ТНТ пройдут в Приморье при поддержке краевой Кинокомиссии c 17 по 20 августа.
Как сообщили в организации, съёмки проводит кинокомпания Good Story Media – создатель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь». Режиссёр-постановщик – Илья Аксёнов. В главных ролях сыграют Борис Дергачев, Никита Ефремов, Никита Павленко, Дарья Руденок. Участие в съёмках примут актеры местных театров, многие приморцы будут задействованы в массовке.
«Сценарий фильма изначально был написан под Владивосток. По сюжету фильма главный герой – нерешительный молодой человек, который ни одно дело не доводит до конца, пытается сделать предложение своей девушке. Но и эта задача оказывается ему не по силам. Девушка сбегает от него на край света – во Владивосток, куда он и отправляется, чтобы её вернуть», – рассказали в Кинокомиссии.
Съёмки пройдут в самых узнаваемых местах Владивостока: в аэропорту, на Спортивной набережной, на территории яхт-клуба «7 футов», вблизи Токаревского маяка, а также в укромных уголках города – двориках района Эгершельда.
Отметим, сейчас в Приморье идёт подготовка к съёмкам ещё нескольких проектов. Например, в сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съёмочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идёт поиск локаций для двух азиатских проектов, съёмки которых запланированы на 2018 год.
В 2017 году Фонд кино поддержал три проекта, съёмки которых будут осуществляться во Владивостоке. Это комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид», главные роли в которой исполнят Александр Паль и Михаил Ефремов. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018 года запланированы съёмки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссёром выступит Елена Хазанова, главные роли сыграют Виктория Исакова и Евгений Миронов.
Как сообщили в организации, съёмки проводит кинокомпания Good Story Media – создатель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь». Режиссёр-постановщик – Илья Аксёнов. В главных ролях сыграют Борис Дергачев, Никита Ефремов, Никита Павленко, Дарья Руденок. Участие в съёмках примут актеры местных театров, многие приморцы будут задействованы в массовке.
«Сценарий фильма изначально был написан под Владивосток. По сюжету фильма главный герой – нерешительный молодой человек, который ни одно дело не доводит до конца, пытается сделать предложение своей девушке. Но и эта задача оказывается ему не по силам. Девушка сбегает от него на край света – во Владивосток, куда он и отправляется, чтобы её вернуть», – рассказали в Кинокомиссии.
Съёмки пройдут в самых узнаваемых местах Владивостока: в аэропорту, на Спортивной набережной, на территории яхт-клуба «7 футов», вблизи Токаревского маяка, а также в укромных уголках города – двориках района Эгершельда.
Отметим, сейчас в Приморье идёт подготовка к съёмкам ещё нескольких проектов. Например, в сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съёмочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идёт поиск локаций для двух азиатских проектов, съёмки которых запланированы на 2018 год.
В 2017 году Фонд кино поддержал три проекта, съёмки которых будут осуществляться во Владивостоке. Это комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид», главные роли в которой исполнят Александр Паль и Михаил Ефремов. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018 года запланированы съёмки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссёром выступит Елена Хазанова, главные роли сыграют Виктория Исакова и Евгений Миронов.
Источник: Администрация Приморского края