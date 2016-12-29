ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры и Московский зоопарк в феврале запустят экскурсии на английском языке для иностранных туристов. В зимний период иностранным гостям будут предлагать прогулки с гидом по тёплым павильонам, где можно увидеть экзотических обитателей — от попугаев до слонов.

«На английском языке иностранным туристам будут рассказывать о животных, которые олицетворяют уникальность российской природы, — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. — Это дальневосточный леопард, амурский тигр, различные виды журавлей, белый медведь. Зарубежных гостей также будут знакомить с редкими животными, такими как лошадь Пржевальского и олень Давида». Заказать англоязычную экскурсию можно будет по электронной почте: education@moscowzoo.ru.

Кроме этого, Московский зоопарк планирует англоязычную версию мобильного приложения. Оно появится до конца 2017 года. С его помощью зарубежные гости смогут заказать экскурсии, приобрести билеты, а встроенная интерактивная карта поможет быстрее ориентироваться на местности.

Кстати, для иностранных туристов на территории Московского зоопарка уже установлена навигация. Таблички на английском языке появились на его территории в 2014 году. В сувенирном магазине у главного входа туристы могут приобрести англоязычные книги и буклеты об истории одного из старейших зоосадов России.