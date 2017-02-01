ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Раскрыть загадки болот и изучить их обитателей смогут участники квестов, занятий и мастер-классов, посвящённых Всемирному дню водно-болотных угодий. В феврале в музеях, парках и библиотеках пройдёт серия мероприятий для детей о болотном мире.

Экологический праздник отмечают 2 февраля с 1971 года, когда в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях. Он призван обратить внимание на необходимость бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и её важность для экологии планеты.

В Москве праздник будут отмечать на нескольких площадках. Например, Музей природы на Родионовской улице 4 февраля устраивает квест «Болотные истории». Его участники попробуют раскрыть тайны этих загадочных мест, которые всегда интересовали человека. Самые успешные получат призы.

Биологический музей имени К.А. Тимирязева 5 февраля проведёт праздник «Болотные приключения, или С кочки на кочку». Здесь откроется несколько экологических площадок, пройдут мастер-классы «Черепашка из вторсырья» и «Болотная игротека». Сотрудники московских природных территорий научат делать закладки для книг из фетра на занятиях «Весёлые лягушки», расскажут об удивительных фактах из жизни стрекоз и проведут познавательные викторины.

1 и 15 февраля в зеленоградской библиотеке № 250 для гостей проведут эколого-фольклорные занятия «Болотное царство». Дошкольникам и ученикам начальных классов с помощью игр и загадок расскажут о неповторимой красоте болот и их пользе для планеты.



Болотные загадки ждут и участников интерактива в ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда. Здесь 7 и 8 февраля ученикам младших классов расскажут о типах, особенностях болот, их уникальных флоре и фауне.



Узнать, как Иван-царевич на болото ходил, смогут участники занятия, которое пройдёт 14 февраля в Терлецком лесопарке. Гости экоцентра «Конный двор» вместе со сказочным героем будут путешествовать по болоту в поисках Царевны-лягушки. По дороге они познакомятся с особенностями болота как экосистемы, его животными и растениями. В конце занятия состоится мастер-класс «Весёлые лягушки», на котором каждый своими руками сможет сделать забавный сувенир.

Лекции, интерактивные программы, викторины и интеллектуальные игры в образовательных учреждениях, библиотеках и социальных центрах продлятся до конца февраля. Посетителей ждут занятия под такими интригующими названиями, как «Путешествие на болото», «В гости к бобру», «Что скрывает болото», «Удивительный мир болот», «В гостях у Болотницы» и «Письма в заповедник».

В Москве немало болот, а некоторые из них даже относятся к природным памятникам. Среди них водно-болотные угодья на особоохраняемых территориях, таких как Вашутинское мезотрофное болото в Молжаниновском районе, Молжаниновское верховое болото, мезотрофное болото в 31-м квартале Алёшкинского леса, долина реки Пономарки, долина реки Чермянки от проезда Дежнёва до устья и другие.