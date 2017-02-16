Москвичи вновь услышат "Музыку в метро"
16.02.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жители города выбрали двести музыкантов для исполнения своих композиций на пятнадцати площадках в метрополитене. В первый месяц весны музыканты начнут играть и петь для пассажиров подземки.
Из более чем тысячи претендентов были отобраны всего двести исполнителей для участия в проекте «Музыка в метро».
Лучшие солисты и группы столицы самостоятельно решат, в какое время и в какой точке метро они исполнят музыкальные произведения. Выступить им нужно обязательно в течение этого года.
Эксперты оценивали исполнителей по визуальной подаче композиций, голосу, инструментам, жанрам, технике, необычности и другим параметрам.
В прошлом году первый проект «Музыка в метро» начался 25 мая. Его ждали многие музыканты как шанс заявить о себе, найти поклонников и давать концерты официально. В метро в 2016-м прошло свыше 1,2 тысячи выступлений в разных жанрах.
Из более чем тысячи претендентов были отобраны всего двести исполнителей для участия в проекте «Музыка в метро».
Лучшие солисты и группы столицы самостоятельно решат, в какое время и в какой точке метро они исполнят музыкальные произведения. Выступить им нужно обязательно в течение этого года.
Эксперты оценивали исполнителей по визуальной подаче композиций, голосу, инструментам, жанрам, технике, необычности и другим параметрам.
В прошлом году первый проект «Музыка в метро» начался 25 мая. Его ждали многие музыканты как шанс заявить о себе, найти поклонников и давать концерты официально. В метро в 2016-м прошло свыше 1,2 тысячи выступлений в разных жанрах.