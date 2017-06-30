ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве появится более 600 тематических плакатов с ромашками и сердцами в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Праздничные открытки можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Кроме того, на 40 цифровых билбордах и медиафасаде на здании Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные короткие видеоролики. Город начнут оформлять к празднику уже в эту субботу, 1 июля.

«Ромашка считается главным символом праздника — Дня семьи, любви и верности. Именно поэтому эти цветы будут размещены на всех плакатах и роликах», — отметили в столичном комплексе городского хозяйства.

Городские парки также будут украшены в честь праздника — там установят объемные цветы. В частности, ромашки появятся в Таганском, Измайловском, Лианозовском, Савёловском парках, а также в «Северном Тушине», «Филях» и других парковых зонах.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают в память о двух православных святых — князе Петре и его жене Февронии, которые правили в Муроме в XIII веке. Они были образцом крепких семейных отношений ещё при жизни. А после смерти стали почитаться как покровители брачных уз.

Традиция масштабного празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности установилась с 2008 года. Главным его символом считается ромашка — ещё на Руси влюблённые гадали на этих цветах и дарили их друг другу.