ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Мединский: погашены долги перед мультипликаторами "Союзмультфильма".

Это заявление Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сделал по итогам встречи с ведущими российскими мультипликаторами, которая состоялась 8 апреля. Он заявил о выплате задолженностей перед художниками студии "Союзмультфильм" и рассказал о дальнейших планах работы со студией.

"Практически все долги перед мультипликаторами, художниками, постановщиками, которые накопились при предыдущем руководстве, нами погашены. Это сделано как из резервов, которые мы обнаружили, так и из дополнительных средств, предоставленных Российским союзом правообладателей и Российским фондом поддержки правообладателей", - сказал министр.

Встреча с известными режиссёрами, сценаристами, художниками-постановщиками "Союзмультфильма" была приурочена к отмечаемому в субботу Дню российской анимации и стала поводом для обстоятельного разговора о проблемах и перспективах отрасли. В разговоре с легендами отечественной мультипликации приняли участие председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва и генеральный директор Российского Союза Правообладателей Андрей Кричевский.

Министр напомнил, что в ближайшие месяцы "Союзмультфильм" переедет в новое здание на улице Королева, но также сохранит и свое историческое здание. "У нас большие планы по возрождению студии, мы вкладываем в это деньги, - пояснил Владимир Мединский. - Мы делаем "под ключ" новое здание". Он добавил, что на эти цели будет выделено более 500 млн рублей, также будут выделены дополнительные средства на покупку современного оборудования.

"Советский "Союзмульфильм" был идеальной фабрикой анимации. Мы хотим, чтобы новый "Союзмультфильм" в первую очередь стал такой идеальной фабрикой, где каждый знает свое место, где работает эффективный творческий конвейер", - рассказал глава ведомства.

В числе других приоритетных задач студии: возвращение авторских прав на анимацию "Союзмультфильма" и создание "Российского дома анимации", который станет центром для обучения и развития молодых специалистов, преемственности традиций школы советской анимации.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва пообещала навести жёсткий порядок в вопросе соблюдения авторских прав на советские и российские мультфильмы. Все заключённые договоры, по ее словам, будут подвергнуты ревизии с точки зрения интересов киностудии.