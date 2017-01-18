Музеи Татарстана присоединятся к мировой акции Museum Selfie
18.01.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 января во всем мире пройдет акция Museum Selfie. К ней традиционно присоединится Музей изобразительных искусств, а Национальный музей РТ в этом году за участие в дарит приз. Годовой абонемент в музей и его филиалы получит тот, кто соберет за свое фото наибольшее количество «лайков». Акция проводится четвертый год и призвана популяризовать посещение музеев.
Инициаторы Museum Selfie, авторы британского блога Culture themes, подчеркивают, что она исключительно развлекательная, не затрагивает политику и не является поводом покритиковать музей. Они также просят соблюдать при ее проведении определенные правила. Главное правило — не использовать палку для селфи, а размещая фото в интернете, снабжать их хэштегом #MuseumSelfie и тегом музея, в котором они были сделаны. Остальные правила являются стандартными для музейных посетителей: не шуметь, не брать экспонаты в руки и не садиться на предметы мебели из экспозиции.
Инициаторы Museum Selfie, авторы британского блога Culture themes, подчеркивают, что она исключительно развлекательная, не затрагивает политику и не является поводом покритиковать музей. Они также просят соблюдать при ее проведении определенные правила. Главное правило — не использовать палку для селфи, а размещая фото в интернете, снабжать их хэштегом #MuseumSelfie и тегом музея, в котором они были сделаны. Остальные правила являются стандартными для музейных посетителей: не шуметь, не брать экспонаты в руки и не садиться на предметы мебели из экспозиции.