ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музей-галерея Евгения Евтушенко в посёлке Переделкино в преддверии юбилея поэта, которому 18 июля могло бы исполниться 85 лет, будет работать бесплатно. Желающие почтить его память в эти дни могут прийти в музей, где представлена коллекция произведений живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений, которую Евгений Евтушенко собирал всю жизнь.



В частности, в галерее можно увидеть работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже, Жоржа Брака, Нико Пиросмани, а также основоположников сюрреализма - Хуана Миро и Макса Эрнста. Многие из представленных работ были лично подарены авторами Евтушенко. Коллекция была передана поэтом в дар Российской Федерации в 2010 году.



16 июля в 15.00 в музее-галерее состоится музыкально-поэтическая встреча «Граждане, послушайте меня!» Разговор длиною в жизнь», посвященная 85-летию со дня рождения поэта. Ее проведет автор проекта «Возвращение. Серебряный век», композитор и исполнитель Лариса Новосельцева, положившая на музыку стихи многих известных поэтов XX века. Альбом ее песен на стихи Евтушенко «На мосту, простертом надо временем» вышел ровно год назад. 17 июля 2016 года в канун дня рождения поэта и к шестой годовщине открытия музея-галереи в Переделкино прошла презентация этого альбома, в которой он принял участие.