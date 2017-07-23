ОРЕАНДА-НОВОСТИ Детский музыкальный театр юного актёра приглашает всех желающих в возрасте от семи до 15 лет на интенсивные театральные курсы. Ведущие педагоги и актёры театра проведут групповые занятия и мастер-классы по актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии.



По окончании курса каждый ребёнок примет участие в итоговом мероприятии на сцене театра.



Занятия будут проходить с 1 по 24 августа три раза в неделю.