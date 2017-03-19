ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 марта в концертном зале Алтайского государственного института культуры состоится вечер современной хореографии. Проект преподавателей вуза представят лучшие студенты из ансамбля современного танца «Вереск».



Танцоры представят спектакли Ольги Вернигора «На 180 градусов» и Дмитрия Голубева «Форма света». Музыкальный ряд - последовательность электронных амбиентных композиций, где отчетливо выделяются песни в исполнении Бьерк и Дэвида Боуи. В концерте примут участие танцоры вузовской студии современного танца Оксаны Воробьёвой, они представят спектакль «Заброшенные».



«Интерес, который проявляют к этому мероприятию хореографические коллективы Алтайского края, говорит о перспективах развития современного танца в Алтайском государственном институте культуры, открывающем новое направление подготовки «Искусства и гуманитарные науки» по профилю «Танец и современная пластическая культура»», - говорит доцент института Ольга Вернигора.



Вечер современной хореографии начнётся в 17 часов. Его дополнят выставкой живописи члена Союза художников России Веры Бочковской.