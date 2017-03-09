На Камчатке пройдёт Фестиваль японского кино
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Торжественная церемония открытия Фестиваля японского кино, организованного Генеральным консульством Японии во Владивостоке при поддержке Правительства Камчатского края, пройдёт в пятницу, 10 марта.
«В этом году члены делегации Генерального консульства Японии во Владивостоке сами примут активное участие в юбилейных фестивальных событиях. В первый день они в составе жюри оценят рисунки юных камчатских художников, представивших свои работы на выставке «Япония глазами детей». Во второй день наши японские коллеги одновременно в одном из фойе и в белом зале киноцентра сами проведут два мастер-класса: первый по оригами, второй – по кэндо. Уверен, фестиваль будет способствовать развитию добрососедских отношений между нашими странами и сближению культур», - сказал Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
Первый фестивальный день, помимо церемонии открытия, порадует киноманов демонстрацией мелодрамы «РОККУ - остров моей собаки». Второй день будет более насыщенным. Зрителям представят три разноплановых картины японских кинематографистов и мультипликаторов, а также предложат поучаствовать в мастер-классах по оригами и кэндо (современное японское искусство фехтования бамбуковыми мечами).
Напомним, все картины будут демонстрироваться на языке оригинала и сопровождаться субтитрами на русском языке. Принять участие могут все желающие - вход свободный. Программа рассчитана как на взрослых, так и на маленьких зрителей.