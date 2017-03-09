На Поклонной горе установят фотостену с Мойдодыром в честь дня рождения Корнея Чуковского
09.03.2017, 09:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В честь 135-летия со дня рождения Корнея Чуковского 1 апреля на Поклонной горе установят фотостену с главными героями его произведений. Посетители смогут сфотографироваться с Мойдодыром, а также с Крокодилом из одноимённой сказки. Крокодила Крокодиловича оденут в фиолетовое пальто и шляпу. Над ним будет Муха-цокотуха. Мероприятия, посвящённые Корнею Чуковскому, пройдут и в других учреждениях Департамента культуры.
Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, фотостена появится на Входной площади и простоит там весь день. С 15:00 до 17:00 1 апреля возле стены организуют фотосессию. Всех желающих будут бесплатно снимать профессиональные фотографы.
«Фотографии, сделанные у стены с Мойдодыром, Крокодилом и Мухой-цокотухой, пришлют посетителям по электронной почте», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.
В честь 135-летия со дня рождения писателя в парке также организуют «фотосушку». Для этого рядом с детской площадкой натянут несколько верёвок. На них с помощью прищепок повесят более 50 снимков иллюстраций из сказок Чуковского. Фотографии все желающие смогут унести с собой.
Годовщину со дня рождения Корнея Чуковского отпразднуют и в других парках Москвы. Например, в Перовском парке 19 марта можно услышать отрывки из его сказок. Стихотворные строки будут транслировать по громкоговорителю. Москвичи смогут послушать фрагменты из «Федорина горя», «Мухи-цокотухи» и «Мойдодыра».
В парке имени Артёма Боровика впервые в честь писателя состоится литературный час для детей. Он начнётся 1 апреля в 12:00. Сотрудники парка будут читать отрывки из сказок Чуковского по ролям. Также пройдёт небольшая викторина на знание произведений писателя.
Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года по старому стилю, 31 марта — по новому. Мероприятия в память о нём будут проходить в разных культурных учреждениях в течение нескольких недель.
Отдельную программу подготовили столичные библиотеки. Бесплатные викторины, чтения стихов, мастер-классы и показы мультфильмов пройдут в более чем 30 столичных читальнях в разных округах Москвы.
Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, фотостена появится на Входной площади и простоит там весь день. С 15:00 до 17:00 1 апреля возле стены организуют фотосессию. Всех желающих будут бесплатно снимать профессиональные фотографы.
«Фотографии, сделанные у стены с Мойдодыром, Крокодилом и Мухой-цокотухой, пришлют посетителям по электронной почте», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.
В честь 135-летия со дня рождения писателя в парке также организуют «фотосушку». Для этого рядом с детской площадкой натянут несколько верёвок. На них с помощью прищепок повесят более 50 снимков иллюстраций из сказок Чуковского. Фотографии все желающие смогут унести с собой.
Годовщину со дня рождения Корнея Чуковского отпразднуют и в других парках Москвы. Например, в Перовском парке 19 марта можно услышать отрывки из его сказок. Стихотворные строки будут транслировать по громкоговорителю. Москвичи смогут послушать фрагменты из «Федорина горя», «Мухи-цокотухи» и «Мойдодыра».
В парке имени Артёма Боровика впервые в честь писателя состоится литературный час для детей. Он начнётся 1 апреля в 12:00. Сотрудники парка будут читать отрывки из сказок Чуковского по ролям. Также пройдёт небольшая викторина на знание произведений писателя.
Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года по старому стилю, 31 марта — по новому. Мероприятия в память о нём будут проходить в разных культурных учреждениях в течение нескольких недель.
Отдельную программу подготовили столичные библиотеки. Бесплатные викторины, чтения стихов, мастер-классы и показы мультфильмов пройдут в более чем 30 столичных читальнях в разных округах Москвы.