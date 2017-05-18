ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 800 тысяч тюльпанов порадуют гостей главной выставки страны, и первые из них уже распустились. Обычно цветение происходит в конце апреля — начале мая, но в этом году помешала прохладная погода.

В конце мая в центральной части ВДНХ зацветёт каштановая аллея, которую высаживали с конца 1960-х до конца 1980-х годов лётчики-космонавты СССР. Вскоре во всей красе предстанут грушевая аллея вдоль Кольцевой дороги выставки, белоснежные яблони и вишни в Мичуринском саду.

В сквере напротив павильона № 8 «Юные натуралисты» можно будет полюбоваться нежно-розовым цветением миндаля и сакуры кику шидаре. По соседству с ними — золотистые форзиции (невысокие кустарники с неповторимыми ярко-жёлтыми цветками). В конце мая в Латвийском сквере зацветёт магнолия огуречная. В начале июня распустятся жасмин, гортензия и розоцветная спирея, а в июле — лилейник.



Летом ярким украшением клумб станут около 500 тысяч цветов-однолетников и около 350 тысяч многолетних культур. Среди них пионы и астильбы, хосты и ромашки, флоксы и бегонии, колеусы и канны. Посетители насладятся приятным ароматом роз, алиссумов, лилий на Центральной аллее и вокруг фонтана «Дружба народов». Благодаря грамотному отбору культур ковёр из сменяющих друг друга цветов будет радовать весь сезон — с ранней весны до поздней осени.

С 1939 года специалисты ежегодно создают на ВДНХ уникальные композиции из миллионов разнообразных декоративных растений. И даже работы по комплексной реконструкции территории, которые ведутся в этом сезоне, не мешают озеленителям бережно ухаживать за многочисленными клумбами от главного входа до запрудной зоны.