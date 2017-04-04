ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В середине апреля в павильоне № 84а на ВДНХ откроется Дом винтажной музыки. В коллекции музея ретроаудиоаппаратуры - свыше 500 граммофонов, патефонов, радиоприёмников, радиол и музыкальных автоматов — джукбоксов.

Посетителям Дома винтажной музыки расскажут об истории каждого ретроэкспоната. Многие из них принадлежали известным историческим личностям. В коллекции представлены, к примеру, проигрыватель Жан-Поля Бельмондо, радиоприёмник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери в главной роли, радиола Иосифа Кобзона, а также американские, европейские и советские патефоны и граммофоны 1920–1940-х годов XX века. Скоро в музее появится самый первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука — знаменитый фонограф Томаса Эдисона.

Все ретроэкспонаты в рабочем состоянии. В музее будут проводить музыкальные сеансы, во время которых посетители смогут послушать записи Фёдора Шаляпина, Александра Вертинского, Элвиса Пресли, сестёр Бэрри, Владимира Бунчикова, Владимира Нечаева и других исполнителей ХХ века.

"Дом винтажной музыки располагает большим собранием виниловых пластинок прошлого столетия. В коллекции хранится более трёх тысяч музыкальных пластинок", — рассказала директор музея Кристина Беленькая.

Всего в Доме винтажной музыки пять тематических залов. Каждый из них посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов, включая конец XIX столетия — 1920-е годы XX века, 1920–1940-е годы, 1930–1950-е годы, 1950–1980-е годы XX века.

В одном из залов откроется комната под названием «Кабинет начальника». Её гости смогут погрузиться в атмосферу 1930–1940-х годов: включить патефон, написать письмо перьевой ручкой, полистать книги.