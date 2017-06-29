ОРЕАНДА-НОВОСТИ Историк и москвовед Павел Гнилорыбов 1 июля прочитает лекцию «Наука страсти нежной: как и где знакомились москвичи в начале ХХ века» в рамках летнего проекта «Умное лето» на ВДНХ.



Он расскажет, как жители столицы искали себе вторую половинку четыре поколения назад и где располагались основные места для сентиментальных прогулок и свиданий.



Гости узнают, что с новыми друзьями горожане знакомились не только «офлайн»: в то время использовали и достижения прогресса — телеграф и телефон.



Лекция пройдёт в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница».