На фестивале "Пасхальный дар" будут работать кулинарные школы
08.04.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Известные шеф-повара и диетологи научат гостей фестиваля готовить блюда праздничной кухни, декорировать пасхальные яйца и куличи, а также откроют секреты старинных рецептов.
Гости фестиваля "Пасхальный дар" смогут научиться готовить постные блюда праздничной кухни. Кулинарные школы откроются в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в Климентовском переулке и на Новом Арбате. Проводить мастер-классы по кулинарии будут известные столичные шеф-повара, диетологи, участники шоу и другие эксперты.
Новопушкинский сквер
Научиться готовить постные блюда в авторской интерпретации знаменитых московских шеф-поваров дети и взрослые смогут в Новопушкинском сквере.
12 апреля здесь приготовят салат с киноа по рецепту кулинарного эксперта Максима Шитова, а 13 апреля - морковный суп с кумином и кориандром от бренд-шефа Restteam, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Сергея Синицына.
15 апреля темой занятий станет историческая кулинария. Выпекать пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века научат специалисты по истории русской гастрономии Павел и Ольга Сюткины. А шеф-повар Антон Прокофьев расскажет, как приготовить телячьи отбивные по-помещичьи с брусничным соусом.
В дни Светлой седмицы посетителей также ожидают тематические лекции. Кулинарный блогер Влад Пискарёв расскажет о пасхальных традициях, ресторатор и писательница Гаяне Бреиова - о том, как отмечают праздник в Армении, а телеведущая Лика Длугач объяснит, как готовить необычные блюда из овощей.
Кулинарная школа в Новопушкинском сквере будет открыта с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные.
Тверская площадь
В павильоне "Кухня" на Тверской площади шеф-повар Елена Кашубская и шеф-кондитер Наталья Алексеева научат детей и взрослых готовить необычную пищу. Это весенний суп из мятного горошка с лимоном, постные пирожки с картофельным мускатным пюре и шпинатом, а также разнообразные паштеты - из белой сливочной фасоли лима с кумином, тхиной и петрушкой и из красной чечевицы с перцем-гриль.
16 апреля гостей кулинарной школы ожидает рецепт вырезки фермерской свинины по-веллингтонски с гарниром из овощей и грибным соусом, а на Пасхальной неделе - корзиночки из хрустящего теста с мурманской треской в сливках с песто из петрушки, утки в устричном соусе с имбирём и мёдом.
В павильоне "Кухня" также проведут мастер-классы по кондитерскому декору и по приготовлению куличей, пасхи, булочек "Жаворонки", десертов.
Мастер-классы на Тверской площади пройдут с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные.
Климентовский переулок
В кулинарной школе в Климентовском переулке юным гостям расскажут о рецептах русской кухни.
15 апреля дети отправятся в кулинарное путешествие с кондитером Музея русского десерта Анастасией Константиновой. Освоить рецепты творожной пасхи и кружевного кулича им помогут 18 апреля историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины.
23 апреля ребятам предстоит под руководством кулинара Максима Сырникова декорировать пасхальные яйца и сварить старорусское угощение - яблочно-облепиховый кисель.
Мастер-классы будут проходить с 15:00 до 18:45 в будние дни и с 12:00 до 18:45 в выходные.
Улица Новый Арбат
Готовить вкусные пасхальные угощения и оригинально их украшать научат в кулинарной школе-кафе, которая располагается в доме 15 на Новом Арбате. Сюда следует отправиться за самыми креативными вариантами декора пасхальных яиц и куличей.
Занятия будут идти с 18:00 до 20:00 в будние дни и с 14:00 до 20:00 в выходные.
Гости фестиваля "Пасхальный дар" смогут научиться готовить постные блюда праздничной кухни. Кулинарные школы откроются в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в Климентовском переулке и на Новом Арбате. Проводить мастер-классы по кулинарии будут известные столичные шеф-повара, диетологи, участники шоу и другие эксперты.
Новопушкинский сквер
Научиться готовить постные блюда в авторской интерпретации знаменитых московских шеф-поваров дети и взрослые смогут в Новопушкинском сквере.
12 апреля здесь приготовят салат с киноа по рецепту кулинарного эксперта Максима Шитова, а 13 апреля - морковный суп с кумином и кориандром от бренд-шефа Restteam, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Сергея Синицына.
15 апреля темой занятий станет историческая кулинария. Выпекать пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века научат специалисты по истории русской гастрономии Павел и Ольга Сюткины. А шеф-повар Антон Прокофьев расскажет, как приготовить телячьи отбивные по-помещичьи с брусничным соусом.
В дни Светлой седмицы посетителей также ожидают тематические лекции. Кулинарный блогер Влад Пискарёв расскажет о пасхальных традициях, ресторатор и писательница Гаяне Бреиова - о том, как отмечают праздник в Армении, а телеведущая Лика Длугач объяснит, как готовить необычные блюда из овощей.
Кулинарная школа в Новопушкинском сквере будет открыта с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные.
Тверская площадь
В павильоне "Кухня" на Тверской площади шеф-повар Елена Кашубская и шеф-кондитер Наталья Алексеева научат детей и взрослых готовить необычную пищу. Это весенний суп из мятного горошка с лимоном, постные пирожки с картофельным мускатным пюре и шпинатом, а также разнообразные паштеты - из белой сливочной фасоли лима с кумином, тхиной и петрушкой и из красной чечевицы с перцем-гриль.
16 апреля гостей кулинарной школы ожидает рецепт вырезки фермерской свинины по-веллингтонски с гарниром из овощей и грибным соусом, а на Пасхальной неделе - корзиночки из хрустящего теста с мурманской треской в сливках с песто из петрушки, утки в устричном соусе с имбирём и мёдом.
В павильоне "Кухня" также проведут мастер-классы по кондитерскому декору и по приготовлению куличей, пасхи, булочек "Жаворонки", десертов.
Мастер-классы на Тверской площади пройдут с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные.
Климентовский переулок
В кулинарной школе в Климентовском переулке юным гостям расскажут о рецептах русской кухни.
15 апреля дети отправятся в кулинарное путешествие с кондитером Музея русского десерта Анастасией Константиновой. Освоить рецепты творожной пасхи и кружевного кулича им помогут 18 апреля историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины.
23 апреля ребятам предстоит под руководством кулинара Максима Сырникова декорировать пасхальные яйца и сварить старорусское угощение - яблочно-облепиховый кисель.
Мастер-классы будут проходить с 15:00 до 18:45 в будние дни и с 12:00 до 18:45 в выходные.
Улица Новый Арбат
Готовить вкусные пасхальные угощения и оригинально их украшать научат в кулинарной школе-кафе, которая располагается в доме 15 на Новом Арбате. Сюда следует отправиться за самыми креативными вариантами декора пасхальных яиц и куличей.
Занятия будут идти с 18:00 до 20:00 в будние дни и с 14:00 до 20:00 в выходные.