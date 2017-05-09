На фестивале "Московская весна" почтут память солдат Великой Отечественной войны
09.05.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На площадке фестиваля "Московская весна" на Тверской площади 9 мая в 16:00 пройдёт флешмоб: в память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, московские артисты исполнят а капелла знаменитую песню "Журавли". Почти полвека назад она была написана композитором Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова по просьбе Марка Бернеса и стала для певца последней в его жизни. Присоединиться к акции приглашают всех желающих.
Среди её участников артисты проекта "Библиотечник" театра "Школа драматического искусства", певица и актриса театра "Практика" Юлия Волкова, а также "Оркестр одиноких сердец".
Флешмоб пройдёт на фоне инсталляции "Журавли", украшенной 20 тысячами живых гвоздик. Арт-объект появился в центре Москвы накануне 9 Мая. На Тверской площади над красными цветочными холмами взлетел клин из шести белых журавлей. Авторы инсталляции воссоздали образ из песни "Журавли", которая посвящена солдатам, погибшим на войне. Она начинается словами:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Эти строки сделали белых журавлей одним из главных символов памяти о защитниках Отечества, не вернувшихся из боя.
Фестиваль "Московская весна" проходит в столице с 28 апреля по 9 мая в рамках цикла "Московские сезоны". Всего для москвичей и гостей столицы подготовили около 1,5 тысячи музыкальных выступлений в рамках конкурса "Московская весна a cappella". Вокалисты из 12 стран мира выступали на 38 площадках на улицах и площадях Москвы, а также в атриумах торговых центров, на вокзалах и даже на крышах и балконах домов.
Среди её участников артисты проекта "Библиотечник" театра "Школа драматического искусства", певица и актриса театра "Практика" Юлия Волкова, а также "Оркестр одиноких сердец".
Флешмоб пройдёт на фоне инсталляции "Журавли", украшенной 20 тысячами живых гвоздик. Арт-объект появился в центре Москвы накануне 9 Мая. На Тверской площади над красными цветочными холмами взлетел клин из шести белых журавлей. Авторы инсталляции воссоздали образ из песни "Журавли", которая посвящена солдатам, погибшим на войне. Она начинается словами:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Эти строки сделали белых журавлей одним из главных символов памяти о защитниках Отечества, не вернувшихся из боя.
Фестиваль "Московская весна" проходит в столице с 28 апреля по 9 мая в рамках цикла "Московские сезоны". Всего для москвичей и гостей столицы подготовили около 1,5 тысячи музыкальных выступлений в рамках конкурса "Московская весна a cappella". Вокалисты из 12 стран мира выступали на 38 площадках на улицах и площадях Москвы, а также в атриумах торговых центров, на вокзалах и даже на крышах и балконах домов.