ОРЕАНДА-НОВОСТИ Постановку «Дюймовочка» театра «Московский балет» покажут на фестивале «Весна в Клину» 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Клинского района.



«Тридцатого апреля, на втором дне фестиваля "Весна в Клину", зрителям представят постановку "Дюймовочка" театра "Московский балет"», – приводятся в сообщении слова главы района Алены Сокольской.



Как отмечается в материале, балет «Дюймовочка» покажут 30 апреля в 17:00 на концертной сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в Клину. В оставшиеся два фестивальных дня — 4 и 7 мая — в Клину выступят Большой симфонический оркестр имени Чайковского и лауреаты конкурса имени Чайковского разных лет.



«В "Дюймовочке" наряду с артистами балета примут участие и учащиеся хореографического отделения Клинской детской школы искусств имени Чайковского», – добавила Сокольская.