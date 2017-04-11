Евгения Симонова - актриса Театра имени Владимира Маяковского. Она также известна по ролям в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Афоня», «В бой идут одни старики».

В последующих вечерах цикла примут участие артисты Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, Владимир Кошевой, Виктория Романенко, виолончелист Борис Андрианов, пианисты Катя Сканави и Валерия Коган, гобоист Дмитрий Булгаков и многие другие.