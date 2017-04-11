На открытии цикла музыкально-поэтических вечеров Musica con text прозвучат стихи Ахматовой и Гумилёва
11.04.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 апреля актриса Евгения Симонова откроет цикл музыкально-поэтических вечеров Musica con text, который пройдёт в «Башмет-центре». Артистка прочитает стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилёва под музыку Андрея Эшпая. Произведения композитора исполнят на рояле в четыре руки Мария Эшпай и Ксения Башмет. Концерт начнётся в 19:00.
Евгения Симонова - актриса Театра имени Владимира Маяковского. Она также известна по ролям в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Афоня», «В бой идут одни старики».
В последующих вечерах цикла примут участие артисты Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, Владимир Кошевой, Виктория Романенко, виолончелист Борис Андрианов, пианисты Катя Сканави и Валерия Коган, гобоист Дмитрий Булгаков и многие другие.